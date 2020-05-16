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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ممثلة أمريكية تجمع 5 ملايين دولار لحماية الغوريللا في رواندا

السبت 16/مايو/2020 - 08:55 ص
إلين ديجينيرز
إلين ديجينيرز
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جمعت حملة التبرعات التي أطلقتها الممثلة الكوميدية الأميركية إلين ديجينيرز 4.6 مليار فرنك رواندي (بما يعادل نحو 5 ملايين دولار أميركي) لإقامة مجمع للحفاظ على الغوريللات في رواندا من الانقراض.

وقد انضمت ممثلة التلفاز الأميركية الشهيرة ديجينيرز إلى الحملة التي أطلقت في لوس إنجلوس أخيرًا تحت شعار "غوريللابالوزا"، والتي دُعي إليها أسماء كبيرة في عالم الترفيه والفن في العالم.

وكشفت ديجينيرز في برنامجها الشهير "إلين شو" أن حصيلة التبرعات تجاوزت بأكثر من ضعف المبلغ المنشود قائلة "كنا نأمل في جمع 2 مليون دولار، وذلك لم يحدث، فقد جمعنا 5 ملايين دولار، وهو أمر مهم للغاية لأن ليس هناك سوى 1000 غوريلا جبلية لازالت باقية على قيد الحياة."

وتبنت الممثلة الأميركية إطلاق أكبر مبادرة في العالم لمشروع الحفاظ على الغوريللا، وقد زارت رواندا لهذا الغرض في مايو من العام الماضي. وتشيد ديجينيرز مجمعًا في رواندا تحت مسمى "مجمع إلين ديجينيرز" التابع لـ"صندوق ديان فوسي" لانقاذ الغوريللات بداخل متنزه فولكانوز الوطني، الذي يعد الموئل الطبيعي المعد لاستضافة الأصناف المهددة بالانقراض.

ويمتد المجمع الذي يجري تشييده على رقعة 11 فدانًا بمساحة 50 ألف قدم مربع، ويضم معاملًا، ومكتبة، وقاعات اجتماعات، وقاعات عرض، وفصول دراسية. كما يتضمن المجمع أماكن إقامة، مركزًا تعليميًا وبحثيًا ومعرضًا.. ومن المقرر أن يخلق 1500 فرصة عمل.

وقالت ديجينيرز إن الهدف الرئيسي من الحملة تزويد "صندوق ديان فوسي" بما يلزم من خدمات ومعدات لتنفيذ مهامه في الحفاظ على الغوريللات من الانقراض.

وشارك في حملة التبرعات التي أطلقتها الممثلة ديجينيرز عدد من كبار الفنانين والمشاهير في هوليوود وصناعة السينما والترفيه العالمية من بينهم جوليا روبرتس، وصوفيا فيرجارا، وليوناردو دي كابريو، وكريس مارتين، وجميس كوردين، وكاندال جينير، وشين هاييس، ودايان كيتون وغيرهم من الفنانين الذي ساهموا بتبرعاتهم في حملة حماية الغوريللات من الانقراض في رواندا.

وكانت ديجينيرز حصلت على المجمع كهبة من شريكها دي روسي، وقامت إثر ذلك بأولى رحلاتها العام الماضي إلى رواندا لتشهد ميراث عالمة الكائنات الأولية الأميركية ديان فوسي، التي كرست حياتها للحفاظ على غوريللات الجبال في رواندا حتى مقتلها في عام 1985.

المعروف عن ديجينيرز مناصرتها لقضايا الحفاظ على الحيوانات من الانقراض، ومنذ قيامها برحلة العام الماضي ركزت على جمع الموارد والتبرعات لهذا المشروع الذي يعد أكبر مرفق من نوعه في العالم لإجراء أبحاث تتعلق بسبل الحفاظ على الغوريللات الجبلية من الانقراض.

وسيكون المجمع مقرًا لـ"صندوق ديان فوسي للغوريللا"، الذي يعمل في رواندا منذ أكثر من 50 عامًا عبر "مركز بحوث كاريزوكي" في إقليم موسانزي.. ويعد الصندوق هو أكبر منظمة تعمل من أجل الحفاظ على الغوريللات وأقدمها على مستوى العالم.

وحظيت قضية انقاذ نوعيات الغوريللات الجبلية باهتمام كبير من جانب الحكومة الرواندية التي خصصت لها احتقالًا سنويًا لتسمية صغار الغوريللات حديثة الولادة في حفل يطلق عليه "كويتا إزينا" وبات يجذب إليه الكثير من المهتمين بقضية إنقراض الغوريللات في العالم.

كما قررت الحكومة تخصيص نسبة 10 في المائة من حصيلة الرسوم السياحية لمصلحة المجتمعات المحيطة بالمتنزهات الوطنية، وهو الأمر الذي ساهم في وقف حملات ذبح واصطياد الغوريللات، وكسب المزيد من القاطنين حول المتنزهات إلى جهود الحفاظ على البيئة وعلى الأصناف المهددة بالانقراض.

ويقول مجلس تنمية رواندا أن الإيرادات المتحصلة مما بات يعرف بسياحة الغوريللا بلغت 2ر19 مليون دولار من تصاريح ورسوم الغوريللا في عام 2018، بارتفاع عن 15 مليون في عام 2016.

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