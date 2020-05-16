تايلاند دون إصابات جديدة بـ«كورونا» مع بدء تخفيف القيود

لم تسجل تايلاند اليوم السبت أي إصابات أو وفيات بفيروس كورونا المستجد فيما تبدأ البلاد إعادة فتح الشركات وتخفيف القيود التي فرضتها لاحتواء الجائحة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا"، قال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه الفيروس "اليوم سجلنا صفرين.. شكرًا لكل التايلانديين على تعاونهم".وهذا هو اليوم الثاني الذي لا تسجل فيه تايلاند إصابات يومية منذ التاسع من مارس.وستسمح تايلاند، غدًا الأحد، بإعادة فتح مراكز التسوق والمتاجر الكبرى، وسجلت تايلاند في المجمل 3025 حالة إصابة بالفيروس و56 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.