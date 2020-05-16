تسيير آخر 3 رحلات للمخالفين العائدين من الكويت.. اليوم
السبت 16/مايو/2020 - 07:55 ص
دعاء جابرطباعة
أعلن المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، انتهاء عملية المغادرة للمصريين من مخالفي الإقامة بالكويت، اليوم السبت، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات.
وبهذه الرحلات يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم، وذلك بحسب تصريحات للسفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت.
ولفت السفير القوني، إلى أن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ3 رحلات يومية حتى اليوم السبت، بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.
وبهذه الرحلات يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم، وذلك بحسب تصريحات للسفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت.
ولفت السفير القوني، إلى أن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ3 رحلات يومية حتى اليوم السبت، بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.