تسيير آخر 3 رحلات للمخالفين العائدين من الكويت.. اليوم

أعلن المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، انتهاء عملية المغادرة للمصريين من مخالفي الإقامة بالكويت، اليوم السبت، وذلك بتسيير آخر 3 رحلات.وبهذه الرحلات يصل العدد الإجمالي إلى حوالي 6 آلاف مصري كانوا في مراكز الإيواء وعادوا إلى وطنهم، وذلك بحسب تصريحات للسفير طارق القوني سفير مصر بدولة الكويت.ولفت السفير القوني، إلى أن عملية الإجلاء التي بدأت في 5 مايو الجاري برحلتين على متنهما 600 راكب، ثم بـ3 رحلات يومية حتى اليوم السبت، بمعدل 490 مصريا يوميا، تمت بانتظام وسلاسة رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا.