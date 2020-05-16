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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أقل الإصابات اليومية بـ«كورونا» فى أسبوع

السبت 16/مايو/2020 - 07:52 ص
كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية أقل عدد من الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في أسبوع، اليوم السبت، مع تراجع الإصابات العنقودية المرتبطة بمنطقة إيتايون المعروفة بالحياة الليلية والحانات والملاهي والمطاعم في العاصمة سول، حسبما ذكرت السلطات الصحية.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الإصابات الجديدة وعددها 19 إصابة ترفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى.11037 وكان من بين الإصابات الجديدة 9 إصابات محلية مرتبطة بتفشي الفيروس في منطقة إيتايون.

وهذه هي أول مرة تقل فيها حالات الإصابة اليومية الجديدة عن 20 إصابة منذ 9 مايو عندما بلغ العدد 18 إصابة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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