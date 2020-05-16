كولومبيا ترفض اتهامات مادورو بشأن محاولة الانقلاب

رفضت كولومبيا اتهامات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لها بأنها تقف وراء محاولة الإطاحة به وإعداد مسلحين للانقلاب عليه.وقال وزير الدفاع الكولومبي كارلوس هولميس في تصريح، "إن هذه أكاذيب مطلقة.. وموقف كولومبيا تجاه فنزويلا واضح تماما، وقد أفصحت عنه أمام جميع المحافل الدولية عندما كنت وزيرا للخارجية"، مضيفا أن بلاده تلجأ إلى كل الآليات الممكنة لتهيئة الظروف للتغيير في فنزويلا، وهذا ما يؤكد عليه الرئيس إيفان دوكي.وكان الرئيس الفنزويلي قد اتهم كولومبيا، إلى جانب الولايات المتحدة والمعارضة الفنزويلية، بالوقوف وراء "الغزو البحري" لبلاده بهدف الإطاحة به، والذي أفشلته القوات الفنزويلية أوائل الشهر الجاري، كما أشار إلى وجود معلومات حول أن كولومبيا تقوم بإعداد مسلحين جدد للهجمات على بلاده.