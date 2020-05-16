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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نجاة مسئول بارز بالخارجية الأفغانية من محاولة اغتيال فى كابول

السبت 16/مايو/2020 - 07:45 ص
محمد حنيف أتمار
محمد حنيف أتمار
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أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، صباح اليوم السبت، أن المساعد الخاص للقائم بأعمال وزير الخارجية محمد حنيف أتمار نجا من محاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين في العاصمة كابول مساء الخميس الماضي.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها، في بيان، إن مطيع الله عبد الرحمن زاي المساعد الخاص للقائم بأعمال وزير الخارجية تعرض لهجوم من قبل إرهابيين مساء الخميس الماضي بالقرب من منزله في المقاطعة الثامنة في كابول ويقول الأطباء إن حالته الصحية مستقرة.

وأضاف البيان أن أتمار أدان هذا الهجوم واصفا إياه بالجبان وعبر عن تمنياته بالشفاء العاجل لمساعده.

وأكد أن مثل هذه الأعمال الجبانة لن تعرقل جهوده الرامية إلى الصالح العام والسلام في أفغانستان وستقوي وتجدد عزمه على تحقيق هذا الهدف الوطني مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية تعمل معا لتحديد المتآمرين لمثولهم أمام العدالة.

ولم تعلن جماعة مسلحة مسؤوليتها عن محاولة الاغتيال.

كان رئيس أفغانستان عين الشهر الماضي مستشار الأمن القومي السابق محمد حنيف أتمار قائمًا بأعمال وزير الخارجية، وتولى أتمار سابقا وزارات إعادة التأهيل والتنمية الريفية والتعليم والداخلية إلى جانب تعيينه سابقًا في منصب مستشار الامن القومي الأفغاني.

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