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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يقيل مفتشًا بوزارة الخارجية كان يجرى تحقيقًا بشأن بومبيو

السبت 16/مايو/2020 - 07:42 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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صرح نائب ديموقراطي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقال صباح اليوم السبت مفتشًا في وزارة الخارجية فتح تحقيقًا حول وزير الخارجية مايك بومبيو، معتبرًا أن قرار الرئيس الأمريكي قد يكون عملًا انتقاميًا غير قانوني.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المفتش العام ستيف لينيك أقيل، بدون أن تذكر أي سبب، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال النائب إليوت إنجيل، إنه علم أن "لينيك" أطلق تحقيقًا حول "بومبيو"، مضيفًا أن إقالة "لينيك" في أوج تحقيق من هذا النوع يوحي بشدة بأن الأمر يتعلق بعمل انتقامي غير قانوني.

وأوضح مساعد أحد النواب في الكونجرس، طالبًا عدم كشف هويته، أن "لينيك" كان يحقق في شكاوى تفيد أن "بومبيو" استغل شخصًا عينته السلطة السياسية، ليقوم بمهام شخصية له ولزوجته.

ويقوم "بومبيو" بالعديد من الرحلات في العالم في طائرة الحكومة، برفقة زوجته سوزان بومبيو، ما يثير استياء لأنها لا تتمتع بأي دور سياسي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي: "إن لينيك عوقب لأنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور وأمننا القومي".

وأضافت: "على الرئيس وقف أسلوبه الانتقامي ضد الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة الأمريكيين، لا سيما خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ العالمية".

وكان الرئيس السابق باراك أوباما عين في 2013 لينيك المدعي العام منذ فترة طويلة، للإشراف على ميزانية الدبلوماسية الأمريكية البالغة سبعين مليار دولار.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية، إن ستيفن أكارد عين مفتشًا عامًا جديدًا للوزارة، وكان أكارد مساعدًا سابقًا لنائب الرئيس مايك بنس.

ويتولى أكارد منذ العام الماضي إدارة البعثات الأجنبية في وزارة الخارجية، التي تهتم بالعلاقات مع الدبلوماسيين الموجودين في الولايات المتحدة.

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