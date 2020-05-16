إعادة 10 آلاف مهاجر إلى إثيوبيا بسبب كورونا

أعلنت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 10 آلاف مهاجر غير موثق عادوا إلى إثيوبيا، الكثير منهم من الشرق الأوسط، منذ إعلان جائحة كورونا وباء عالمى.وذكرت المنظمة الدولية للهجرة، أن الوباء كان له تأثير شديد على جهودها لضمان المرور الآمن للمهاجرين، مضيفة أنه يجب أن تتم العودة بطريقة تضمن بقاء المهاجرين بصحة جيدة طوال العملية، لذا يتعين عليها تنفيذ تدابير لم تقم بتنفيذها عادة.وتابعت الوكالة الأممية "موقفنا واضح للغاية أن تحركات الهجرة الكبيرة عبر الحدود في سياق وبائي أمر غير مستحب".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.