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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البدوى» يشيد بإعلان وحدة الاتحادات العمالية العراقية

السبت 16/مايو/2020 - 07:22 ص
مجدي البدوي
مجدي البدوي
دعاء جابر
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أشاد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للإعلام والتعليم والطباعة، بإعلان الوحدة النقابية بين الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، برئاسة ستار دنبوس، والاتحاد العام لنقابات عمال العراق برئاسة علي رحيم.

وأكد البدوي، أن هذه الوحدة جاءت في توقيت يحتاج فيها الوطن إلى العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في الإرهاب، وكذلك تداعيات فيروس كورونا، وما تسبب فيه من تهديد لمصالح العمال باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا.

وأشار البدوي إلى أن الحركة النقابية العمالية العراقية لها تاريخ نضالي طويل، واتجاهها اليوم إلى الوحدة يفوت الفرصة على كل الداعيين للتفتت من خلال مخطط مشبوه يهدف إلى تمزيق الحركة العمالية في كل بلد عربي وإنهاكها في الصراع والخلافات تحت دعوى التعددية العشوائية، كما أنها خطوة عملية لعمل النقابات بشكل منظم لمساندة الدولة في مواجهة الإرهاب، وفي معارك التنمية.

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