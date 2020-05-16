ترودو يعلن مساعدات للصيادين الكنديين لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، عن مساعدة بقيمة 470 مليون دولار كندي (330 مليون دولار أمريكي) للصيادين في إطار المساعدات التي خصصت في إطار مكافحة وباء (كوفيد ـ 19).وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال ترودو إن "الصيادين عانوا من قواعد التباعد الاجتماعي التي تركتهم يحاولون استبيان طريقة لبقائهم على مسافة آمنة بين بعضهم بعضا على متن قوارب صيد أو إلغاء عملياتهم"، مؤكدا: "لا يمكن اصطياد سرطان البحر داخل منزلكم".وأضاف: "ليس من السهل أبدا اتخاذ القرار في هذه المسألة.. وإضافة إلى تلك المشكلة، انخفضت الأسعار والطلب ما شكل ضغطا ماليا على الصيادين وعائلاتهم".وحض رئيس الوزراء الكنديين على دعم الصيادين والمزارعين المحليين من خلال شراء الجبن الكندي وسرطان البحر وتناول السمك المشوي أو المقلي بعد شرائه من الصيادين.وأوضح: "لن تكون وجبة لذيذة فحسب بل ستساعد الأشخاص الذين سيتمكنون من الاستمرار في وضع الطعام في أطباقنا".وخلال مؤتمره الصحفي اليومي في أوتاوا، أعلن ترودو أيضا عن إعادة فتح جزئي للمنتزهات الوطنية في الأول من يونيو ليتيح للكنديين متنفسا منعشا بعد شهرين من الإغلاق.وتابع: "لا يمكنكم منع الكنديين من الخروج عندما يكون الطقس جميلا.. عليكم فقط مساعدتهم على القيام بذلك بطريقة آمنة".