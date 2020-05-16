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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مجلس النواب الأمريكى يقر 3 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 06:25 ص
مجلس النواب الأمريكي
مجلس النواب الأمريكي
وكالات
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أقر مجلس النواب الأمريكي حزمة تحفيز بقيمة 3 تريليون دولار تهدف إلى تمويل الاستجابة لوباء فيروس كورونا.

وتعد الحزمة، التي تم تمريرها بعد تأييد 208 نواب ومعارضة 199 نائبًا، هي محاولة افتتاحية رمزية إلى حد كبير من جانب الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب في ما قد يكون مفاوضات مطولة حول أموال المساعدات المستقبلية.

ويقول الديمقراطيون، إن هناك حاجة عاجلة إلى اتخاذ إجراءات إغاثة إضافية مع التزايد الحاد في معدل البطالة والإغلاق الاقتصادي الواسع.

وانتقد الجمهوريون التشريع باعتباره "قائمة طويلة" لبنود أجندة الديمقراطيين، واعتبروا أنه يجب أن يكون هناك المزيد من الوقت لتقييم تأثير حزم التحفيز السابقة.

ومن بين القضايا الأكثر إثارة للجدل توفير التمويل لسلطات الولايات، حيث جادل البيت الأبيض بأن بعض الولايات التي تعاني من مشاكل مالية قبل الوباء يجب ألا تتلقى "حزم إنقاذ" حكومية.

وبعد تمرير القانون في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، سيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث قالت الأغلبية الجمهورية إن التشريع لن يتم طرحه للتصويت.

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