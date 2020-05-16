ترامب يستأنف تمويل «الصحة العالمية» جزئيًا

ذكرت شبكة "فوكس نيوز"، نقلا عن مسودة رسالة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم استئناف تمويل منظمة الصحة العالمية جزئيًا.وجاء في الرسالة، بحسب "فوكس نيوز"، أن إدارة ترامب "ستوافق على دفع ما يصل إلى ما تدفعه الصين من الإسهامات المقررة" لمنظمة الصحة العالمية.وعلق ترامب مساهمات الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية في 14 أبريل، متهما إياها بتشجيع "التضليل" الصيني بشأن تفشي الفيروس، وقال إن إدارته ستبدأ مراجعة للمنظمة، ونفى مسئولوالمنظمة هذه المزاعم.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.