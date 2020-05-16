الصين تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس بزيادة عن أربع حالات في اليوم السابق.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" كانت ست حالات من الثماني لأشخاص قادمين من الخارج، بينما تم تسجيل حالتين في إقليم جيلين بشمال شرق البلاد.وقالت اللجنة إن عدد الحالات المسجلة دون أعراض ارتفع إلى 13 من 11 في اليوم السابق.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في البر الرئيسي 82941 بينما لا يزال عدد الوفيات 4633.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.