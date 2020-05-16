انفجار 3 أنابيب غاز بمطعم بالمنوفية

استيقظ أهالى منطقة التعاونيات، التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على دوى انفجار أنابيب غاز بأحد مطاعم الفلافل بمنطقة المساكن.وتلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مباحث قسم شرطة شبين الكوم يفيد بتلقى بلاغ بانفجار 3 أنابيب، بعد تسرب الغاز الطبيعي من أنبوبتين أخريين بمطعم بمنطقة التعاونيات، ولم تقع إصابات نتيجة الانفجار.وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وطوارئ شركة "غاز مصر"، حيث تم فصل الغاز والكهرباء عن المنطقة، بعد تسرب الغاز الطبيعي، كما تم فرض كردون أمني حول المطعم حتى لا تحدث إصابات نتيجة التسرب.