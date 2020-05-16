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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نيللى كريم: قصص النصب فى «بـ100 وش» حقيقية

السبت 16/مايو/2020 - 07:18 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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قالت الفنانة نيللي كريم إن سبب نجاح مسلسل "بـ100 وش" هو الروح الحلوة بين فريق العمل وخاصة أفراد العصابة، مشيرة إلى أن عام 2020 قتل كل الطموحات لكنها عوضت بهذا المسلسل.

وأضافت نيللي، خلال لقائها برنامج "نجوم في الحجر" والذي تقدمه إيناس الشواف على راديو إينرجي 92.1، أن الوقت الذي أمضته في التصوير ومع "العصابة" وفريق العمل هون عليها فترة الحجر، رغم أنها اضطرت إلى عدم الخروج من المنزل في أول أسبوعين من الحظر بسبب حادث موتسيكل تعرضت له.

وكشفت أن المخرجة كاملة أبو ذكري تسمح لهم بإضافة إيفيهات في المشاهد وأنهم كثيرا ما يستعينون بإسلام إبراهيم والذي يقوم بدور "حمادة" في المسلسل ليضيف لهم إفيهات، مؤكدة أنها لم تتدخل في اختيار أبطال وعناصر المسلسل، لكنها لا تستطيع تخيل أي ممثل آخر في أدوار العصابة وأن هناك بينهم كيميا خاصة.

وأوضحت نيللي أنه كان هناك اتفاق بينها وبين جمال العدل بأن يكون مسلسلها خفيفًا لأنها تريد الابتعاد عن الدراما، كما أحبت الورق خاصة أن معظم قصص النصب التي يحكيها المسلسل حقيقية.

أما عن الأشياء التي افتقدتها في الأزمة هو السفر، وقالت إنها دخلت مرة واحدة على "تيك توك" لكنها لم تحبه.

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