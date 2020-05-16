نيللى كريم: قصص النصب فى «بـ100 وش» حقيقية
السبت 16/مايو/2020 - 07:18 ص
منار إبراهيمطباعة
قالت الفنانة نيللي كريم إن سبب نجاح مسلسل "بـ100 وش" هو الروح الحلوة بين فريق العمل وخاصة أفراد العصابة، مشيرة إلى أن عام 2020 قتل كل الطموحات لكنها عوضت بهذا المسلسل.
وأضافت نيللي، خلال لقائها برنامج "نجوم في الحجر" والذي تقدمه إيناس الشواف على راديو إينرجي 92.1، أن الوقت الذي أمضته في التصوير ومع "العصابة" وفريق العمل هون عليها فترة الحجر، رغم أنها اضطرت إلى عدم الخروج من المنزل في أول أسبوعين من الحظر بسبب حادث موتسيكل تعرضت له.
وكشفت أن المخرجة كاملة أبو ذكري تسمح لهم بإضافة إيفيهات في المشاهد وأنهم كثيرا ما يستعينون بإسلام إبراهيم والذي يقوم بدور "حمادة" في المسلسل ليضيف لهم إفيهات، مؤكدة أنها لم تتدخل في اختيار أبطال وعناصر المسلسل، لكنها لا تستطيع تخيل أي ممثل آخر في أدوار العصابة وأن هناك بينهم كيميا خاصة.
وأوضحت نيللي أنه كان هناك اتفاق بينها وبين جمال العدل بأن يكون مسلسلها خفيفًا لأنها تريد الابتعاد عن الدراما، كما أحبت الورق خاصة أن معظم قصص النصب التي يحكيها المسلسل حقيقية.
أما عن الأشياء التي افتقدتها في الأزمة هو السفر، وقالت إنها دخلت مرة واحدة على "تيك توك" لكنها لم تحبه.
وأضافت نيللي، خلال لقائها برنامج "نجوم في الحجر" والذي تقدمه إيناس الشواف على راديو إينرجي 92.1، أن الوقت الذي أمضته في التصوير ومع "العصابة" وفريق العمل هون عليها فترة الحجر، رغم أنها اضطرت إلى عدم الخروج من المنزل في أول أسبوعين من الحظر بسبب حادث موتسيكل تعرضت له.
وكشفت أن المخرجة كاملة أبو ذكري تسمح لهم بإضافة إيفيهات في المشاهد وأنهم كثيرا ما يستعينون بإسلام إبراهيم والذي يقوم بدور "حمادة" في المسلسل ليضيف لهم إفيهات، مؤكدة أنها لم تتدخل في اختيار أبطال وعناصر المسلسل، لكنها لا تستطيع تخيل أي ممثل آخر في أدوار العصابة وأن هناك بينهم كيميا خاصة.
وأوضحت نيللي أنه كان هناك اتفاق بينها وبين جمال العدل بأن يكون مسلسلها خفيفًا لأنها تريد الابتعاد عن الدراما، كما أحبت الورق خاصة أن معظم قصص النصب التي يحكيها المسلسل حقيقية.
أما عن الأشياء التي افتقدتها في الأزمة هو السفر، وقالت إنها دخلت مرة واحدة على "تيك توك" لكنها لم تحبه.