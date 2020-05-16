نادية الجندى تتحدى أحمد السقا على mbc مصر.. الليلة

تتحدى الفنانة نادية الجندي الفنان أحمد السقا، خلال حلقة اليوم من برنامج "اغلب السقا"، الذي يذاع على "MBC مصر" في تمام السابعة مساءً، وتُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.ويُعرض البرنامج، الذي تُقدمه النجمة رزان مغربي، على "MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.