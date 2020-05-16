محافظ بنى سويف: توفير كافة متطلبات الإعاشة بالمدينة الجامعية

حرص الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، على استقبال الفوج الأول من المصريين العالقين العائدين من دولة الإمارات العربية الشقيقة وعددهم 150 مواطنًا، وذلك عند وصولهم للمدينة الجامعية "بنين"، والتي تم تجهيزها لاستقبال 1205 مواطنين مصريين من العائدين من الخارج.وأكد المحافظ على أنه تم توفير كل متطلبات الإعاشة المناسبة، ووسائل الترفيه والرياضة، وتم دعم المدينة بالإجراءات الوقائية والاحترازية، طبقا لتعليمات وزارة الصحة، وفي إطار الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن، والتي تنفذها الحكومة وفق خطة محكمة تضم كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.وأوضح محافظ بني سويف أنه تم إعداد خطة لتجهيز المدينة، من خلال فريق عمل يضم كافة الجهات المعنية من الجامعة، والتضامن، بجانب فريق عمل من ديوان المحافظة.وأشار إلى أنه تم دعم المدينة بمبردات المياه التي تم توفيرها لكل المباني المجهزة، وسخانات المياه، وشنط المستلزمات الوقائية التي سيتم تسليمها للعائدين عند وصولهم للمبنى، وبوابة التعقيم الخارجية، ووسائل الترفيه والتسلية كشاشات التليفزيون، والرياضة كتوفير أجهزة جيمانيزيوم، وصالات الطعام التى تمت مراعاة الإجراءات الوقائية بها، كما تم توفير مخزون مناسب من المواد الغذائية، وغيرها من التجهيزات التي وفرتها المحافظة بالتنسيق مع التضامن والمجتمع المدني والجامعة.ولفت إلى أنه تم تعقيم وتطهير المدينة الجامعية بمعرفة الطب الوقائي بمديرية الصحة، حيث تابع بنفسه تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بداية من مسار وصول المواطنين للمدينة والإجراءات التي ستنفذ قبل الدخول، كالتعقيم والتطهير للمواطنين والمتعلقات عبر بوابة تعقيم، مرورا بصالات ومداخل الغرف، حيث تم وضع أدوات ومتطلبات التعقيم والإرشادات اللازم اتباعها.وأكد المحافظ على أنه تم وضع نظام متابعة على مدار الساعة؛ ليتابع المدينة طوال فترة إقامة المواطنين بها "المدة المقررة للعزل الصحي"، حتى يتم توفير أية مستجدات أو التعامل السليم مع أية تطورات صحية للنزلاء، مؤكدا على أنهم في أولوية اهتمام الجهاز التنفيذي، حتى يخرجوا من العزل الصحي في أفضل حال.