استقبال العائدين من الخارج بالمدينة الجامعية فى بنى سويف (صور)

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، أول أفواج المصريين العائدين من الخارج، ليتم استضافتهم بالمدينة الجامعية للبنين بشرق النيل لمدة 14 يوما كحجر صحي وقبل عودتهم إلى منازلهم، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.وحرص رئيس الجامعة على استقبال العائدين، يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكافة المتعلقات الخاصة بهم، وتوقيع الكشف الحراري وذلك بتواجد الطاقم الطبي لمتابعتهم، وقام بتسليم هدايا للترحيب بهم والتهنئة على سلامة الوصول إلى أرض الوطن.وتابع رئيس جامعة بنى سويف تسكين العائدين بالغرف التي تم تعقيمها وتجهيزها بكافة وسائل الإقامة وتسليمهم الوجبات الغذائية، وتوفير كافة سبل الراحة حفاظًا على سلامتهم، موجهًا فريق العمل بالمدن الجامعية بتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم، وتوفير جميع احتياجاتهم.