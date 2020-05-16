«التجارة» الأمريكية: مبيعات التجزئة تتراجع قياسيا تأثرا بكورونا

أظهرت إحصائية حديثة أن مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة انخفضت بصورة قياسية بلغت نسبتها 16.4% ما بين شهري مارس وأبريل الماضيين، تأثرا بإغلاق المصالح والمحلات التجارية جراء تداعيات جائحة كورونا.وأشارت الإحصائية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، اليوم، حول حجم مشتريات التجزئة، إلى أن هذا الانخفاض السريع أدى إلى تراجع عام في حجم مشتريات الأشهر الإثني عشر الماضية بنسبة 21.6%.وأوضحت أن حدة التراجع لم تحدث من قبل منذ عام 1992، وأن الانخفاض في شهر أبريل جاء ضعف نسبته في شهر مارس السابق، حين بلغ8.3%.يذكر أن الشهرين الماضيين شهدا تراجعا في حركة التسوق جراء التزام المواطنين بتعليمات البقاء في المنازل في إطار التدابير الاحترازية بهدف الحد من تفشي إصابات كورونا، وفي ظل إغلاق الكثير من محلات التجزئة أبوابها في أنحاء البلاد.ويرى مراقبون أن هذه الأرقام جاءت بمثابة إعصار ضرب الاقتصاد الأمريكي بالكامل، وتسعى الولايات المتحدة حاليا إلى استعادة تشغيل عجلة الاقتصاد مجددا، مع بدء التخفيف التدريجي للقيود المفروضة جراء الفيروس.