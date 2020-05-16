إصابة فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلى

أصيب 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي في بلدة أبو ديس بمدينة القدس، بينما زعم الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة هجوم.وحسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية فإنه تم إصابة 3 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة أبو ديس بمدينة القدس.وقال "الهلال الأحمر" الفلسطيني إن طواقمه الطبية نقلت 3 إصابات بالرصاص الحي بعد إطلاق النار عليهم من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في أبو ديس.وأضاف أن القوات الإسرائيلية احتجزت سيارة الإسعاف التي تنقل مصابا بالرصاص الحي من أبو ديس لمدة ثلث ساعة عند مدخل العيزرية وأعطت السماح بمرورهم بعد تصوير هوية المصاب وطاقم الهلال.فيما أورد شهود لوكالة "صفا" بأن الشبان أصيبوا بالأطراف، ووصفت حالتهم بالمتوسطة، وأحدهم أصيب في الوريد.وأشاروا إلى أن الشبان نقلوا إلى عيادة المقاصد في أبو ديس، ثم نقلتهم سيارة إسعاف جمعية الهلال الأحمر للعلاج بالمستشفيات.