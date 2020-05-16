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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

خروج 7 متعافين من عزل «المدينة الجامعية» بسموحة

السبت 16/مايو/2020 - 03:11 ص
متعافين من عزل المدينة
متعافين من عزل المدينة الجامعية
هبه عويضه
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قال الدكتور أحمد إبراهيم مدير مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بسموحة، التي تم تخصيصها لعزل للحالات المستقرة من مصابي فيروس كورونا المستجد، أنه تم خروج 7 حالات جديدة من عزل المدينة الجامعية، بعد أن تحولت نتائج التحاليل المعملية الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية، وتماثلهم للشفاء التام.


وأضاف «إبراهيم» في تصريحات صحفية، أن الحالات جاءت نتائج التحاليل الخاصة بهم سلبية لمرتين متتاليتين، وبذلك يرتفع عدد المتعافين والخروج من عزل المدينة إلى 19 حالة حتى الآن، موجهًا الشكر لفريق عمل المدينة الجامعية، والطاقم الطبي المسؤول.

وتعد المدينة الجامعية بسموحة هي ثالث مستشفى عزل لمرضى كورونا في الإسكندرية إلى جانب مستشفى العجمي النموذجي، والمدينة الشبابية في أبي قير، حيث تسلّمت وزارة الصحة مباني المدينة الجامعية بنين بسموحة ضمن تجهيز عدد من المدن الجامعية بالمحافظات كحجر صحي بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتبدء العمل كمستشفى عزل للحالات المستقرة التي لم يظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولا تحتاج لأسرة الرعاية المركزة.

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