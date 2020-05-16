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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

المفتى: الإخوان حرفوا نصوص الزكاة لأهداف سياسية

السبت 16/مايو/2020 - 03:08 ص
الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام
أحلام عبدالرحمن
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رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على دعاوى الإخوان بعدم جواز نقل أموال الزكاة إلى بلد آخر، قائلًا: "إن دار الإفتاء لديها خبرة عريضة وقديمة، والأمر مستقر على أنه لا يوجد أي مانع شرعي من نقل الزكاة إلى بلد آخر، ويصير الأمر فيه أولوية إذا كان المزكي في بلد وله أقارب في بلد من الفقراء والمساكين، فيجوز له نقل الأموال لأقاربه وبلده".

وأضاف المفتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" مصر:"والدليل على ذلك، أن الله قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".

وأردف:"منافذ استحقاق الصدقات مطلق لم يقيد بمكان ولا زمان، والسنة النبوية محددة لأنواع الزكاة، وفي حديث معاذ عندما ذهب إلى اليمن قال رسول الله "أعلمهم أن الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم"، وفهم معاذ أنه لا يوجد مانع من نقل الزكاة من اليمن إلى خارج اليمن، وكان أهل المدينة أكثر حاجة إليها".

وتابع المفتي:"هؤلاء لم يقرأوا النصوص قراءة واعية، وإن قرأوها لووا النصوص لمصلحة خاصة بهم، وأرادوا تحقيق أغراض سياسية، يريدون ألا يدخل مصر قرش، يريدون إسقاط مصر؛ لأنهم على مر التاريخ لم يقرأوا تاريخ مصر ولا شهامة المصري، ولم يقرأوا أبدًا أن مصر لن تسقط بحال من الأحوال وأنها باقية ليوم الدين".

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