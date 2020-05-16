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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك تعلن عن أكبر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا خلال يوم واحد

السبت 16/مايو/2020 - 06:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في المكسيك، تسجيل 2409 حالة جديدة تحمل فيروس كوورنا المستجد في يوم واحد.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الصحة إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 45032 حالة إصابة.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع بـ 290 حالة، ليرتفع إجمالي ضحايا كورونا في البلاد إلى 4767 حالة.

وسجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في المكسيك يوم الثلاثاء عندما أبلغت السلطات الصحية عن 353 حالة وفاة.

وأفادت خطة العودة إلى الوضع الطبيعي التي قدمها يوم الأربعاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووزيرة الاقتصاد غراسييلا ماركيز، أن عددا خاصا من البلديات، تسمى "بلديات الأمل" ستتمكن من العودة إلى وضعها الطبيعي في غضون الـ 15 يوما القادمة تحت مراجعة قوية.

وتجاوزت الإصابات بهذا الفيروس 4.5 مليون حالة عبر العالم، حيث بلغت حتى الآن، 4621207 حالة، أما عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بـ "كوفيد 19" فقد وصل إلى عتبة 308146.

وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بين دول العالم من حيث عدد الإصابات المؤكدة بكورونا التي بلغت 1432045، وتليها روسيا بـ 262843 وبريطانيا بـ 238003، وإسبانيا بـ 230183.

كما تتصدر أمريكا أيضا قائمة الدول ذات العدد الأكبر من الوفيات بين المصابين (زهاء 86.9 ألف)، لتليها بريطانيا (34 ألفا) وإيطاليا (31.6 ألف) وفرنسا (27.5 ألف).

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