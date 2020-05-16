طبيب عزل بلطيم يصل المركز الطبى العالمى للعلاج (صورة)

قال الدكتور عمرو أبوسمرة، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، إن الطبيب محمود سامي قنيبر، أخصائي الباطنة والحميات الذي فقد بصره نتيجة الإجهاد الشديد أثناء عمله بمستشفى العزل ببلطيم، قد وصل إلى المركز الطبي العالمي لتلقي العلاج اللازم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وأضاف "أبو سمرة"، في بيان اليوم السبت، أنه كان في استقبال الطبيب وإنهاء إجراءات دخوله، وقد تم فحصه بواسطة أخصائي العصبية بقسم الطوارئ فور دخوله، مناشدا الجميع بالدعاء له بالشفاء لكي يعبر تلك المحنة.كان الطبيب محمود سامي قنيبر، أخصائي أمراض الباطنة والحميات، الذي انضم للأطقم الطبية بمستشفى عزل مصابي كورونا في بلطيم، فقد بصره وقدرته على الحركة نتيجة الإجهاد الشديد أثناء تأدية عمله، ما تسبب في رفع ضغطه، وحاول زملاؤه الأطباء إسعافه، ولكنه عندما أفاق أصبح ضريرا وقعيدا.