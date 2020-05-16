بيومى فؤاد يقرر إعادة تأهيل نجليه..الحلقة 26 من مسلسل «2 فى الصندوق»

بدأت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "2 في الصندوق"، بظهور الفنانة مها أبو عوف، كضيفة شرف للحلقة، حيث ظهرت وهي في علاقة حب قديمة مع "تميم عبدة" الصحفي، وذلك في الحفلة التي قام بعملها بيومي فؤاد، للإعلان عن تفاصيل إيجاده لأولاده.وحضر خلال الحفلة كل أهالي المنطقة ومن ضمنهم حجاج عبد العظيم، الذي حضر لكي يعتذر لحمدي الميرغني وصلاح عبدالله، وذلك أملًا في أن تتزوج ابنته من الميرغني، بعدما أصبح مليونير وابن رئيس بلد كبيرة مثل "زمبيزي".وتحدثت مها أبو عوف، عن أسباب رفض والدها لـ"بدير" لتميم عبده عندما حضر لمنزلها ورفضه والدها، وهو ما سبب له حالة حزن شديدة، وبعدها لم يقوم بالزواج من أي امرأة أخرى، ويقوموا بالاتفاق على أن يتقابلوا أكثر من مرة.ويعتذر والد "كرملة" هايدي رفعت، لصلاح عبدالله، بعدما قام بطرده منذ فترة عندما طلب يد ابنته، ليقبل "دوعكي" صلاح عبدالله، بالصلح ويؤكد له بأن لم يحصل أي شى يذكر.ويطلب بيومي فؤاد "ممادو"، أن ينتهي "بدير" الصحفي، من كتابته غير الجيدة حوله وحول حكمه، إلا أنه يرفض أي مقابل مادي، ويطلب منه أن يغير من أسلوب حكمه السيئ للغاية مع شعبه.ويقرر بيومي فؤاد، أن يقدم أولاده على شعبه، لكن بعدما ينالوا شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية، وذلك رأي مستشاره القانوني "عباسي" محمود البزاوي، ليقرر فعل ذلك وبعدها سيقوم باختيار شخص واحد منهم أن يكون مستشاره في الحكم.ويتواصل "بدير" في تحضير أكثر من مقالة حول الأعمال غير الجيدة التي تجري في بلاد بيومي فؤاد، إلا أنه يقرر وقف النشر لفترة، عندما يعلم أمور أكثر مشاكل في حكم زمبيزي.من جانب أخر يظهر "بدير"، وهو بصحبة "مها"، ويتحدثان حول حبهما السابق، ويعترف لها بأنه يحبها، وقرر عدم الزواج مرة أخرى، بسبب حبه الشديد لها، وسط حالة سعادة شديدة منها، ليقررا الزواج بعد ذلك، خاصة وأن زوجها قد توفى وأولادها أصبحا بعيدين عنها.وتنتهي الحلقة بأن "عباسي"، يظهر نيته، بزواج ابنتيه لأولاد "ممادو"، حتى يأخذ الحكم منه ولكن بطريقة شرعية.