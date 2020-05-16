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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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فن

الحلقة الـ22 من مسلسل «ليالينا».. إياد نصار يبحث عن سارقى المليون جنية

السبت 16/مايو/2020 - 02:25 ص
مسلسل ليالينا
مسلسل ليالينا
رضوي عبدالغني
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بدأت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "ليالينا"، بمحاولة وصول "هشام" إياد نصار، إلى سارقي أموال العصابة التي يعمل معها في تهريب العملة والاتجار الغير شرعي بها، حيث يلجأ إلى أحد زملائه في العصابة، ويعمل على إيجاد سارقي هذه الأموال حتى يطمن على أفراد أسرته، الذي تم تهديدهم من قبل العصابة بقتلهم أذا لم يظهر "هشام" ومعه هذه الأموال التي بلغت مليون جنية.

تستكمل الحلقة بزواج بدرية "نهى عابدين" من مرتضى "محمد علي رزق"، وسط حالة صدمة شديدة من قبل "راضي" ميدو عادل، والذي كان خطيبها في السابق قبل أن تتركه بسبب بتر ساقه، كما أن طليقة "مرتضي" تدخل في حالة إنهيار بسبب فعلته هذه التي لم تنال إعجاب شقيقته، والتي كانت رافضه لفكرة زواجه من بدرية.

وعلى نفس المنوال يقوم "هشام"، بالأختباء في شقة صغيرة بعيدة عن أعين العصابة حتى يعلم من هو السارق لتلك الأموال التي سببت له الكثير من المشاكل، حيث يقوم بالبحث عن صديقة في العمل "رياض" بسبب شكوكه حوله بتسببه في الحادث طمعًا في الأموال، وهو الخيط الذي يسير علية لإيجاد الأموال المسروقة والوصول إلى استقرار أسرته، وخاصة ابنته "جميلة"، التي دخلت في مشاكل نفسية عميقة لما فعله في حياتها من طلاق والدتها مريم "غادة عادل"، إلى عمله الغير مشروع.

وتستكم الأحداث، بحلول عيد الفطر خلال فترة الثمانينيات، وذلك من خلال شكل المنازل والطرقات والمحال التجارية المختلفة، وسط سعادة من قبل كل أبطال العمل بحلول العيد، كما شهدت الحلقة زواج الابنة الكبرى لـ"رقية" صابرين، والتي تجسد دورها الفنانة هاجر الشرنوبي، وذلك في حفل زفاف عائلي ملى بروح مظاهر حفلات الزفاف خلال تلك الفترة.

تنتهي الحلقة بترك "جلال" خالد الصاوي، لمنزله بعد طلاق هشام ومريم بشكل رسمي، ليقوم بالذهاب إلى منزل ابنته سارة التونسي بعد طلاقها من زوجها مرتضى، وذلك وسط حالة حزن شديدة من قبل "جميلة"، التي فقدت حالة الألفة في المنزل؛ بسبب طلاق والديها، خاصة بعدما تفاهمت مع "جلال" بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

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