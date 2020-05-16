تركيب بوابتين لتعقيم العاملين بـ«الدلتا للسكر» أثناء الدخول

وجه أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "الدلتا للسكر" تعليمات باستحداث بوابة تعقيم للعاملين بالشركة، في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي عدوى فيروس "كورونا" المستجد.فيما تفقد الكيميائي عادل أيوب، العضو المنتدب للشركة، برفقة المهندس سليمان حسن، رئيس المصانع، والمهندس جلال الشرنوبي، نائب رئيس المصانع، عمليات التطهير الاحترازية ضد الفيروس، واستحداث 2 بوابة تعقيم للعاملين أثناء الدخول والخروج من المصانع، كما تم التأكيد على أن المصانع تعمل بأقصى طاقة إنتاجية وأعلى جودة.وفي وقت سابق، وجه أحمد أبو اليزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، العاملين بزيادة عمليات التطهير الاحترازية ضد فيروس كورونا، كما تفقد وتابع تشغيل المصانع بأقصى طاقة إنتاجية.