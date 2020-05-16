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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توريد 243 ألف طن قمح بصوامع محافظة البحيرة

السبت 16/مايو/2020 - 02:16 ص
قمح
قمح
نرمين محمود الدهان
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أعلن المهندس كمال راشد، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، استلام 9660.487 طن قمح حتى نهاية عمل يوم الجمعة 15مايو بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

وبذلك يكون إجمالي التوريد 243340.820 طن من الأقماح، حتى صباح اليوم السبت 16مايو، بالشون والصوامع بنطاق المحافظة.

ويتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والجهات المختصة، وذلك لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم.

ومن المقرر متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة؛ لاستكمال استقبال الأقماح من المزارعين، طبقًا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، وهي 670 جنيهًا للإردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للإردب بدرجة 23 قيراطًا، و700 جنيه للإردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليًا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط، والتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عملية التوريد.

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