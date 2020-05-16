تفاصيل الحلقة 22 من مسلسل «النهاية»

بدأت أحداث الحلقة الـ22 من مسلسل "النهاية"، بفتح "زين"، الصندوق الذي قد تركه له "إرسلان"، والذي تم قتله من قبل شخص غير معلوم في الواحة، حيث وجد كتاب مذكرات "إرسلان" قبل أن يقتل، فوجده يتحدث عن فكرة الخطر التي تهدد الأرض ونهايته.وظهر خلال الحلقة الفنان محمود عبد المغني، وهو ضيف شرف المسلسل في هذه الحلقة، وقد تحدث عن فكرة المؤامرة التي تحدث في العالم، حيث ظهر بدور صحفي مصري، يقوم بكتابه مذاكراته حول نهاية العالم، حيث عاد بالزمن لـ2020 العادي، وتحدث عن مشكلة الصحافة، وأنه أصبح يتمنى تركها بسبب ما بها من مشاكل مادية كبيرة، خاصة وأنه صحفي تحقيقات.ويظهر عبد المغني، وهو شخص بأس مما يحدث من حوله بسبب المواضيع التي يقوم بكتابتها "تافهه" لا ترتقي لما يفكر فيه من تحقيقات مميزة في الحياة، حيث يدخل في جدال مع ريس التحرير الذي يجسد شخصيته الفنان محمد عبد الجواد، والذي يؤكد له بأنه يفكر في الاعتزال الصحفي بسبب تغير نوع الصحافة في هذه الفترة.ويعرض ريس التحرير على "مصطفى" عبد المغني، أن يدخل في تحقيق حول الماسونية، وما بها من أنتشار كبير بين الناس، وهو ما يجعله يفكر في عدم الدخول فيه وكتابته، ويترك الصحافة من الاساس ويعمل كمحامي، بأعتبار أنه قد درس قانون.يعلم "زين"، أن جلسات المحبة التي يفعلها يوميًا مع سكان الواحة، هي عبارة عن جلسات ماسونية، وذلك من خلال المذاكرات التي تركها "إرسلان" عن الصحفي، والذي بدوره بحث في موضوع جلسات المحبة، إلا أنه يفاجي بأن الشخص الذي كتب قبله في هذا الموضوع تم قتله من قبل مجهولين.وتنتهي الحلقة بظهور سوسن بدر، التي توصي بمواصلة المراقبة الخاصة بـ"زين"، بسبب تصرفاته الغريبة في الواحة، وتحاول أن تعلم من هو قاتل إرسلان، إلا أنه مع الوقت يظهر بأن الده هو من قام بقتله، بسبب تهديده لأسرار الواحة.المسلسل من بطولة يوسف الشريف، وعمرو عبد الجليل، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، وأحمد وفيق، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وﺇﺧﺮاﺝ ياسر سامي.