تونس تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أكد المدير الجهوي للصحة بقفصة التونسية، سالم الناصري، في تصريح لإذاعة "جوهرة أف أم" المحلية، إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد.وأوضح سالم الناصري أنه تم تسجيل الإصابتين الجديدتين بمعتمدية المتلوي، لامرأة وابنة شقيقتها تبلغ من العمر 4 سنوات، خالطتا مسنة حاملة للفيروس والمقيمة حاليا بأحد مستشفيات العاصمة.وأشار إلى ان الإصابات اكتشفت إثر صدور نتائج 6 تحاليل مخبرية، أجريت على عينات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.وتسجيل الإصابات الجديدة جاء للمرة الأولى منذ 5 أيام، لم يقع خلالها رصد أية إصابة بالفيروس في البلاد.وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد أكد في تدوينة أن خطر الفيروس لا يزال قائما.وأفاد وزير الصحة مساء اليوم في تدوينة بأن "الالتزام بلبس الكمامة بين متوسط وضعيف، وأن التحسيس بالطرق التقليدية محدود الجدوى فمن ينزل إلى الشارع ليُحسس الناس أو يبتكر أساليب جديدة، الخطر لا يزال قائما".وأعلنت وزارة الصحة التونسية في وقت سابق، عدم تسجيلها أي إصابة ووفاة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس على التوالي، ليستقر إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد عند 1032 وإجمالي الوفيات عند 45 حالة.