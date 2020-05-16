«بومبيو»: سنواصل فرض القيود على «هواوى»

أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستواصل فرض القيود على تصدير المنتجات الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية، التي تتهمها واشنطن بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان له: "إن الولايات المتحدة ستواصل فرض قيود على معظم الصادرات الأمريكية لـ"هواوي" وفروعها المدرجة على "القائمة السوداء"؛ بسبب أنشطتها التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الدولي".وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد اتخذت إجراءات للحد من توريدات أشباه الموصلات لشركة "هواوي".وتلزم الإجراءات الجديدة الشركات المستخدمة للمعدات الأمريكية لصناعة الشرائح الإلكترونية بالحصول على رخصة أمريكية قبل أن تزود "هواوي" أو الشركات التابعة لها بأنواع معينة من تلك الشرائح.وقالت واشنطن، إن تلك القيود تهدف إلى منع الشركة الصينية من انتهاك نظام الرقابة على الصادرات الأمريكية، متهمة "هواوي" باستغلال التكنولوجيا الأمريكية وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.وتتهم واشنطن "هواوي" بالتعاون مع الجيش والاستخبارات الصينية، وتسعى لمنع مختلف الدول من استخدام معدات "هواوي" أثناء الانتقال إلى النظام 5G للاتصال الخليوي.وأدرجت الشركة على القائمة السوداء لمنعها من شراء المكونات والتكنولوجيات الأمريكية.وتقول الشركة الصينية، إن تلك القيود غير مبررة، وهناك دوافع سياسية وراءها، معتبرة إياها انتهاكًا لمبادئ المنافسة الحرة.