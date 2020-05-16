رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«بومبيو»: سنواصل فرض القيود على «هواوى»

السبت 16/مايو/2020 - 05:53 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أعلنت الولايات المتحدة، أنها ستواصل فرض القيود على تصدير المنتجات الأمريكية لشركة "هواوي" الصينية، التي تتهمها واشنطن بأنها تشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في بيان له: "إن الولايات المتحدة ستواصل فرض قيود على معظم الصادرات الأمريكية لـ"هواوي" وفروعها المدرجة على "القائمة السوداء"؛ بسبب أنشطتها التي تهدد الأمن القومي الأمريكي والاستقرار الدولي".

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد اتخذت إجراءات للحد من توريدات أشباه الموصلات لشركة "هواوي".

وتلزم الإجراءات الجديدة الشركات المستخدمة للمعدات الأمريكية لصناعة الشرائح الإلكترونية بالحصول على رخصة أمريكية قبل أن تزود "هواوي" أو الشركات التابعة لها بأنواع معينة من تلك الشرائح.

وقالت واشنطن، إن تلك القيود تهدف إلى منع الشركة الصينية من انتهاك نظام الرقابة على الصادرات الأمريكية، متهمة "هواوي" باستغلال التكنولوجيا الأمريكية وتهديد الأمن القومي للولايات المتحدة.

وتتهم واشنطن "هواوي" بالتعاون مع الجيش والاستخبارات الصينية، وتسعى لمنع مختلف الدول من استخدام معدات "هواوي" أثناء الانتقال إلى النظام 5G للاتصال الخليوي.

وأدرجت الشركة على القائمة السوداء لمنعها من شراء المكونات والتكنولوجيات الأمريكية.

وتقول الشركة الصينية، إن تلك القيود غير مبررة، وهناك دوافع سياسية وراءها، معتبرة إياها انتهاكًا لمبادئ المنافسة الحرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاختيار 22.. منسي يثأر للشهيد رامي حسنين بمفرده

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل.. الأسهل والأسرع

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

حبس مودة الأدهم 4 أيام بتهمة التعدى على مبادئ المجتمع

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كعك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

خبراء يحذرون من تأثير كورونا على زيادة معدلات زواج الأطفال

كمامة مطهرة ذاتيًا إن 99+.. قادرة على فتح الهاتف الجوال الذكي

اكتشاف 6 آلاف مقبرة قديمة عمرها نحو 2500 عام جنوب غربى الصين

دعاء 23 رمضان وتحري ليلة القدر.. «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ.. »

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
إبراهيم نصر.. نجم غاب عن فضاء رمضان!
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
المزيد

الثقافة

ريم بسيونى فى لقاء مباشر حول روايتها «أولاد الناس»

«القيادة الموزعة وعلاقتها بصنع القرار» جديد العربية للعلوم

قصور الثقافة تعلن إتاحة أعداد مجلة «قطر الندى» أونلاين

«سيدة الأقمار».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق