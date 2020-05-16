وزير التربية والتعليم يوجه الشكر لمعلمى مصر

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكر لمعلمي مصر، حيث كتب علي صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك" قائلًا:"الشكر واجب لمعلمي مصر الأفاضل اللذين يستلمون المشروعات في المدارس، والإداريين، ولمن يصححوا الامتحانات الإلكترونية والمشروعات، ولأخصائي التطوير التكنولوجي في ربوع مصر".وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في وقت سابق:" تقدم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حلولًا إلكترونية لخدمة أبنائنا في الخارج والعالقين من الطلاب المصريين، وهذا عن طريق اتاحة منصة إدمودو لأبنائنا في مختلف دول العالم، حتي يتثنى لهم رفع المشروعات البحثية بدون عناء السفر الداخلي في بلادهم"، مضيفًا:"إذا كان التسليم قد تم عن طريق السفارة، إذًا لا داعي لاعادته".وأعلن "شوقي"، أمس، توفير آليه جديد لمنصة أدمودو لتسليم الأبحاث لطلاب مصر في الخارج بدلًا من الذهاب للسفارة، مضيفًا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة أدمودو أو لا، والأمر اختياري لها، لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقي كنوع من التأمين للطالب.وأوضح وزير التربية والتعليم، أن بعض المدارس تطلب تسليم الورقي كنوع من الأمان للطالب، وإذا كان الأمر ليس به استغلال فيجب على ولي الأمر أن يسلمه ورقي أيضًا.