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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير السياحة: عودة الفنادق للعمل مرتبطة بمعدلات الإصابة بكورونا

السبت 16/مايو/2020 - 01:18 ص
الدكتور خالد العناني
الدكتور خالد العناني
رباب الأهواني
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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،أمس، عددًا من الفنادق بمنطقة شرم الشيخ للتأكد من شروط السلامة، مشيرًا إلى أن هناك 173 فندقًا تقدمت بطلبات للتشغيل، من بينها 10 فنادق اجتازت الإختبارات الفنية، وتم التعاقد مع 3 شركات أجنبية للمتابعة الدورية على الفنادق المسموح لها بالعمل.

وأضاف "العناني"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج مساء "dmc" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي رامى رضوان، قائلًا: "الضوابط الجديدة تضمن إعادة الحياة تدريجيًا للقطاع السياحي"، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط جديدة بشأن المطاعم وحقائب الزائرين والزيارات داخل الفنادق، مؤكدًا أن الأندية الصحية داخل الفنادق لن يتم العمل بها خلال تلك الفترة حتى إشعار أخر.

وأشار "العناني" إلى أن عودة الفنادق للعمل مرتبطة بمعدلات الإصابة بالفيروس في مصر، والتزام الفنادق بالإجراءات، مشيرًا إلى أنه لن تحدث أي ارتفاعات في حجوزات الفنادق بعد الإجراءات والضوابط الجديدة.

وكان لدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس الجمعة، تفقدًا عددًا من الفنادق بمدينة شرم الشيخ، وذلك لمتابعة تنفيذ الإجراءات التي تتخذها الفنادق في إطار تطبيق الضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء للسماح للفنادق باستقبال النزلاء المصريين بها بنسبة إشغال 25 % من الطاقة الاستيعابية لهذه الفنادق، وذلك وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك للفنادق التي تلتزم بالضوابط وحصولها على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارات السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

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