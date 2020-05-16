أبوبكر: لماذا لا نحتفل على السوشيال بمقتل التكفيريين؟

تساءل الإعلامي خالد أبو بكر، لماذا لا تضج مواقع التواصل الاجتماعى احتفالا بمقتل التكفيريين؟، ولماذا تنقلب السوشيال ميديا فقط عندما يُقتل الجنود.وأضاف خالد أبو بكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز": "إعلان القوات المسلحة عن مقتل 7 تكفيريين وتفجير 4 أحزمة ناسفة بشمال سيناء، أمر يفرحنا كلنا وانتصار كبير، وضربة استباقية رائعة".وأردف أبو بكر: "السوشيال ميديا تشتعل عند استشهاد الجنود لأن للحزن وقع أصعب، لكن يحق أيضا للمصريين أن يحتفلوا بهذا الإنجاز، ويفتخروا بما تقوم به القوات المسلحة، تسلم إيد كل بطل ساهم في العملية".ووجه خالد أبو بكر تحية لكل الضباط والعساكر، قائلا: "لكل ضابط وقائد وعسكرى كتر خير وسلم إيدك وكل سنة وأنت طيب.. لكل من ساهم في هذه العملية وتخلصينا من الخنازير تسلم الأيادي".وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أنه بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بتواجد بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية أسفرت عن مقتل 7 تكفيريين، والقضاء على أحدهم أثناء تنفيذ المداهمة وعثر بحوزته على بندقية آلية، بالإضافة إلى القضاء على 6 أفراد آخرين أثناء محاولاتهم الهروب، وذلك من خلال تتبعهم بكاميرات المراقبة الأمنية واستهدافهم داخل أحد الأوكار.