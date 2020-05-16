البرازيل: تسجيل أكثر من 15 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 15305 إصابات جديدة بفيروس كورونا و824 وفاة، ليتجاوز إجمالي الوفيات الـ 14 ألف حالة.وفي وقت سابق من اليوم، قدم وزير الصحة البرازيلي، نيلسون تيتش، استقالته من منصبه وسط تدهور حاد للأوضاع الصحية في بلاده على خلفية انتشار متسارع لفيروس كورونا.ومن جانب آخر، أعرب الرئيس البرازيلي السابق، لويس لولا دا سيلفا، عن تخوفه من حدوث "إبادة" لشعب بلاده بسبب المعارضة الشديدة التي يبديها الرئيس الحالي جاير بولسونارو لاجراءات الحجر ضد فيروس كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.