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النائب محمد إسماعيل: رئيس الوزراء له رؤية لنهضة مصر حتى 2030

السبت 16/مايو/2020 - 12:47 ص
النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل
رباب الأهواني
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علق النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، خلال استضافته مع الإعلامي محمد موسى في برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الجمعة، على بعض الصور التي تم عرضها خلال البرنامج والتي كان من خلالها صورة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأكد "إسماعيل"، خلال حديثه مع "موسى"، ببرنامج "خط أحمر"، أن "مدبولي"، يعتبر وزير إسكان قوي، كما أنه أحد أقوى الدعائم الأساسية في صناعة النهضة العقارية لمصر بشكل خاص، والنهضة المصرية بشكل عام.

وأشار عضو البرلمان، أثناء حديثه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، إلى أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، رجل له رؤية مستقبلية لمصر حتى عام ٢٠٣٠، مؤكدًا أنه رجل يفهم جيدًا هذه الرؤية، حيث أن لديه حماس غير عادي هو ومحافظيه، خاصة أنه يحاول جاهدًا أن يواجه أكثر من ٣٥ سنة ماضية، عانت فيها الدولة من الفساد والبيروقراطية، واصفه بأنه رجل مجتهد ومهذب.

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