اتهامات بالجملة ضد أحمد فلوكس تنتهي بضرب رجل أمن
السبت 16/مايو/2020 - 02:16 ص
منار إبراهيمطباعة
أثار أحمد فلوكس ضجة كبيرة خلال الساعات الماضية بسبب تسريب مقطع فيديو له أوضح هجومه على أحد رجال الأمن بكومباوند خاص، وذلك بعد رفض الأخير دخول "فلوكس" للحفاظ على الأمن والخصوصية، خاصة وأنه لم ينتمي لسكانه أو حتى لم يحمل أي دعوة ما أحد السكان.
كما سبق وأثار فلوكس ضجة كبيرة وشن الجمهور هجوم عليه بعدما بالغ في إشادته لنفسه حول دوره بفيلم "الممر" كما أطلق على نفسه لقب "الشهيد" بسبب سخرية المتابعين منه، مما وصل الأمر لاستفزاز الجمهور منه بعدما كان متعاطف معه ومتأثرًا بدوره.
وفي الأيام الأخيرة أثار جدل حول تصريحاته الجريئة خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي، حيث أكد أنه أنقذ طليقته الفنانة هنا شيحة من الحبس دون أن يفصح عن أي سبب، بالإضافة إلى أنه اتهم الوسط الفني بأنه غير عادل، وهاجم الفنان محمد رمضان مشيرًا إلى أنه العمل الوحيد الذي جمعه به هو مسلسل "إحنا الطلبة" ولا يعتقد أنه سيعمل معه مجددًا مردفًا: " أنا مبشتغلش مع أي حد".
وإذا لاحظنا سنجد أن أحمد فلوكس دائمًا ما يحب أن يلفت الأنظار له حتى وإن كانت تصريحاته دون وعي فكل اهتمامه أن يكون حديث السوشيال ميديا، فيبقى السؤال محيرًا هل يريد "فلوكس" اثبات حضوره عن طريق إثارة الجدل من حين لآخر، أم أنه يريد سد الفراغ الذي يعاني منه خلال الفترة الماضية؟.
أحمد فلوكس متهم بالبلطجة على مواقع السوشيال ميدياولم يكن هذا الاتهام الأول الذي طال "فلوكس" فدائمًا ما يثير ضجة بسبب تصريحاته الجريئة والمثيرة للجدل، فقد سبق وأثار ضجة مؤخرًا بإهانته للناقد الفني طارق الشناوي بشكل مخزي لا يليق بفنان، وذلك إثر اعتراض الأخير على تصريح الفنان فاروق فلوكس حول العرض عليه ليكمل فريق "ثلاثي أضواء المسرح"، والمكونة من الفنان سمير غانم والفنان جورج سيدهم، ولكنه رفض بسبب انشغاله بدراسته وأكد أنه هو من رشح لهم الضيف أحمد، وحسم "سمير" الجدل بتصريحه وتأكيده أن ما قاله "فلوكس" غير صحيح.
كما سبق وأثار فلوكس ضجة كبيرة وشن الجمهور هجوم عليه بعدما بالغ في إشادته لنفسه حول دوره بفيلم "الممر" كما أطلق على نفسه لقب "الشهيد" بسبب سخرية المتابعين منه، مما وصل الأمر لاستفزاز الجمهور منه بعدما كان متعاطف معه ومتأثرًا بدوره.
وفي الأيام الأخيرة أثار جدل حول تصريحاته الجريئة خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة" مع إيناس الدغيدي، حيث أكد أنه أنقذ طليقته الفنانة هنا شيحة من الحبس دون أن يفصح عن أي سبب، بالإضافة إلى أنه اتهم الوسط الفني بأنه غير عادل، وهاجم الفنان محمد رمضان مشيرًا إلى أنه العمل الوحيد الذي جمعه به هو مسلسل "إحنا الطلبة" ولا يعتقد أنه سيعمل معه مجددًا مردفًا: " أنا مبشتغلش مع أي حد".
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وإذا لاحظنا سنجد أن أحمد فلوكس دائمًا ما يحب أن يلفت الأنظار له حتى وإن كانت تصريحاته دون وعي فكل اهتمامه أن يكون حديث السوشيال ميديا، فيبقى السؤال محيرًا هل يريد "فلوكس" اثبات حضوره عن طريق إثارة الجدل من حين لآخر، أم أنه يريد سد الفراغ الذي يعاني منه خلال الفترة الماضية؟.