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الثقافة

ريم بسيونى فى لقاء مباشر حول روايتها «أولاد الناس»

السبت 16/مايو/2020 - 12:40 ص
الكاتبة ريم بسيوني
الكاتبة ريم بسيوني
نضال ممدوح
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تحل الكاتبة ريم بسيوني٬ في التاسعة من مساء الإثنين المقبل٬ ضيفة اللقاء الذي يبث مباشرة٬ حول روايتها "أولاد الناس ثلاثية المماليك"٬ والصادرة عن دار نهضة مصر للنشر٬ وفازت مؤخرا بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠.

ويشهد اللقاء حوارًا مباشرًا مع الكاتبة وقرائها، وذلك ضمن فعاليات المجلس الأعلى للثقافة٬ والتي ينظمها عبر صفحته الرسمية بالفيس بوك.

يشار إلى أن الرواية عبارة عن ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

وأثار الحكم المملوكي الذي لا زال حتى يومنا هذا تختلط النظرة بشأنه فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر وهم أطفال فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وأمراء مارسوا التسلط على المصريين.

ومن جانب لا يمل المصريين عن ذكر انتصارات المماليك على التتار والصليبيين وكيف حموا مصر من غزواتهم على مدار قرون إلى جانب أثرهم المعماري والتعليمي والخيري في بناء المساجد والمدارس والأسواق والمشافي.

لذا يبقى مسجد السلطان حسن وقصة بنائه وحضوره في تاريخ تلك المرحلة رابطًا هاما عبر الأجزاء الثلاثة وتم اختياره لكونه أهم مسجد في تاريخ المسلمين من حيث المعمار والمساحة والحجم وتكلفة البناء إلى عصرنا هذا.

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