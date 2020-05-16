«البنتاجون»: خفض القوات الأمريكية بأفغانستان سيجرى حسب الجدول المحدد

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن خفض قواتها في أفغانستان إلى 8600 جندي سيتم حسب الخطة الموضوعة على الرغم من تصاعد أعمال العنف هناك.وقال جوناثان هوفمان المتحدث باسم الوزارة، إن بلاده تتوقع أن يجري خفض القوات وفقًا للجدول الزمني المحدد رغم إعلان الحكومة الأفغانية أنها سوف تستأنف هجماتها ضد جماعة طالبان.وكانت الولايات المتحدة قد أبرمت اتفاقًا مع طالبان في شهر مارس الماضي يحدد الرؤية الأمريكية لخفض القوات إلى 8600 جندي بصورة فورية، وأن يتم استكمال سحب هذه القوات في غضون 14 شهرًا.وذكرت مصادر أمريكية، أن الخفض المبدئي للقوات يجري رغم هجمات طالبان ضد القوات الحكومية الأفغانية بسبب إصرار الإدارة الأمريكية على المضي قدمًا في تنفيذ الخفض.ونوهت المصادر إلى أن سحب المزيد من القوات من أفغانستان سوف يعتمد على مدى التزام كل من طالبان والحكومة الأفغانية بشروط الاتفاق.