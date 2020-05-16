تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» فى مالى

أعلنت وزارة الصحة المالية، تسجيل 27 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك بعد إجراء 149 فحصا اليوم للكشف عن الفيروس.وذكرت الوزارة، في بيان نقلته الإذاعة المالية، أنه تم شفاء 19 مصابا ليصل الإجمالي إلى 455 شخصا، من أصل 806 أشخاص هم مجموع المصابين منذ ظهور الوباء بالبلاد في شهر مارس الماضي، موضحة أن هناك 46 شخصا قضوا بسبب الفيروس.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.