مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم السبت 16-5-2020

مواعيد قطارات القاهرة اليوم السبت 16-5-2020

أعلنت هيئة السكك الحديد عن التطوير الشامل في القطارات خصوصا لحلول عيد الفطر المبارك، لذلك يقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم السبت 16-5-2020، وكشف وزير النقل كامل الوزير، أنه نظرا لاقتراب عيد الفطر تم تطوير العربات بالدرجة الأولى والثانية لتوفير الراحة للمواطنين، بناء على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإجراءات مجلس الوزراء، وذلك بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.قطار رقم 1205 ـ مختلطيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.قطار رقم 903 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.قطار رقم 7 ـ مميزيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.قطار رقم 905 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.قطار رقم 901 ـ مكيفيبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.قطار 3002 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.قطار 3004 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.قطار 2006 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.قطار 988 إكسبريس مكيفيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.قطار 88 خدمة خاصةيبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.وتستمر الحكومة المصرية في توفير الراحة للمواطن ولتسهيل خدمات وسائل المواصلات وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خوفا من تفشي الفيروس.