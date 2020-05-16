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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مواعيد القطارات اليوم السبت 16-5-2020

السبت 16/مايو/2020 - 06:00 ص
مواعيد القطارات اليوم
مواعيد القطارات اليوم السبت 16-5-2020
هبه محمد
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أعلنت هيئة السكك الحديد عن التطوير الشامل في القطارات خصوصا لحلول عيد الفطر المبارك، لذلك يقدم "الدستور" مواعيد القطارات اليوم السبت 16-5-2020، وكشف وزير النقل كامل الوزير، أنه نظرا لاقتراب عيد الفطر تم تطوير العربات بالدرجة الأولى والثانية لتوفير الراحة للمواطنين، بناء على قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإجراءات مجلس الوزراء، وذلك بعد تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في العالم.


مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية اليوم السبت 16-5-2020


قطار رقم 1205 ـ مختلط

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:30 ويصل المحطة النهائية مرسى مطروح في 15:25.

قطار رقم 903 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:45 ويصل المحطة النهائية في الإسكندرية في الساعة 10:00.

قطار رقم 7 ـ مميز

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 6:55 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية الساعة 10:40.

قطار رقم 905 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:00 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 10:30.

قطار رقم 901 ـ مكيف

يبدأ قطار القاهرة في التحرك من الساعة 8:10 ويصل المحطة النهائية الإسكندرية 11:15.

مواعيد قطارات القاهرة اليوم السبت 16-5-2020


يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 12:00 م ويصل المحطة النهائية، في أسيوط الساعة 17:10.

قطار 3002 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في الساعة 06:35 ص ويصل المحطة النهائية، في اسوان 06:05 م.

قطار 3004 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 06:55 ص ويصل المحطة في اسوان الساعة 06:40 م.

قطار 2006 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 05:15م ويصل المحطة في أسوان الساعة 06:00 ص.

قطار 988 إكسبريس مكيف

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 07:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 07:50 ص.

قطار 88 خدمة خاصة

يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 08:00 م ويصل المحطة في أسوان الساعة 10:55 ص.

وتستمر الحكومة المصرية في توفير الراحة للمواطن ولتسهيل خدمات وسائل المواصلات وسط الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة خوفا من تفشي الفيروس.

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