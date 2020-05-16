ننشر تفاصيل مخطط 8 مشروعات قومية بـ«المنصورة الجديدة»

باتت مدينة المنصورة الجديدة حديث الدلتا، وذلك عقب تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها سواء على مستوى الإسكان أو الخدمات أو الاستثمار مما جعلها عاصمة الإقليم.وساهمت المشروعات التي تم إنشاؤها في المنصورة الجديدة في تغيير مثار الاستثمار بالدلتا، حيث جذبت المدينة الجديدة كبرى الاستثمارات بها، كونها أحد المدن الذكية التي وضعتها الدولة ضمن المدن المميزة التي تنشئها.وتعد مدينة المنصورة الجديدة عاصمة الدلتا، وذلك عقب توجه الدولة لإنشاء كوكبة عملاقة من المشروعات القومية الكبرى بها، تمثلت في ضخ 45 مليار جنيه في المشروعات المختلفة سواء على مستوى الخدمات أو الإسكان أو المرافق.وتصنف "المنصورة الجديدة" كواجهة الاستثمارات لمنطقة الدلتا، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم.بدوره، كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة عن مخطط 5 مشروعات قومية بالمدينة خلال عام 2020.وأضاف "رجب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المخطط اشتمل على أهم المشروعات القومية بالمدينة، تتمثل في مشروع إنشاء عمارات "سكن مصر" بعدد 196 عمارة (4704 وحدات)، ويبلغ نسبة الإنجاز به 89%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-7-2020.وأشار إلى أن المشروع الثاني هو مشروع أنشاء عمارات "جنة" بعدد 468 عمارة (11232 وحدة)، وتبلغ نسبة الإنجاز به 78%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-10-2020.وأوضح أن المشروع الثالث هو إنشاء عمارات الإسكان المتميز (الطابع الساحلي)، بعدد 58 عمارة (1392 وحدة)، وتبلغ نسبة الإنجاز به 40%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-12-2020.فيما جاء المشروع الرابع إنشاء 1149 فيلا مودرن وكلاسيك بواقع (2103 وحدات)، ما بين فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة، وتبلغ نسبة الإنجاز 54%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-12-2020.وأوضح أنه على مستوى الخدمات يوجد عدة مشروعات، مثل مشروع إنشاء الممشى السياحي بطول 4.2 كم، حيث تبلغ نسبة الإنجاز 80%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-7-2020.وأضاف أن هناك مشروع إنشاء جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة العاجلة لإنشاء كلية المعاملات القانونية الدولية، وكلية إدارة الأعمال، وكلية المنسوجات، وكلية الهندسة، وتبلغ نسبة الإنجاز 10%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-6-2021.وأكد أنه على مستوى المرافق يوجد مشروعات متعددة مثل مشروع إنشاء محطة محولات 500 ميجا فولت امبير، المرحلة الأولى بطاقة 300 ميجا فولت امبير، وتبلغ نسبة الإنجاز 30%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-9-2020.كما أشار إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة كلية 160 ألف م3 لليوم، والمرحلة الأولى منها 40 ألف م3 لليوم، والمأخذ بطاقة 80 ألف م3 لليوم، وتبلغ نسبة الإنجاز 33%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-11-2020.وأضاف أن رئيس الجمهورية قام بتدشين مدينة المنصورة الجديدة فى 1-3-2018، موضحا أن عدد العماله يتجاوز 15 ألف عامل ومهندس وفني، كما أن عدد الشركات العاملة بها ما بين 30 إلى 40 شركة.قبلة الاستثماروتقول المهندسة نورا وجيه، معاون رئيس الجهاز ومدير المشروعات بالمدينة، أن مدينة المنصورة ستكون قبلة المستثمرين، خاصة أن تم تخصص 809 أفدنة من أجل إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية بها، مما يؤهلها لأن تكون عاصمة الدلتا الاستثمارية والسياحية والسكنية.وأضافت أن المدينة تحتوي على موقع جغرافي ممتاز في الدلتا، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء عدد ضخم من المشروعات القومية، حيث ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للعاملين في قطاعات التشييد والبناء بخلاف البنية التحتية.نماذج متنوعة من الإسكانوأوضحت أن المنصورة الجديدة يوجد بها نماذج مختلفة من الإسكان، حيث يوجد الإسكان الاجتماعي، والإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، بالإضافة إلى المباني الإدارية الخاصة بالشركات والقطاعات الخدمية المختلفة.أحدث المدن الذكيةفيما قالت المهندسة أماني الشافعي، المشرف العام على إدارة تنفيذ الكهرباء بمدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة ستكون عاصمة الدلتا كونها تدخل ضمن أحدث المدن الذكية التي تتمتع بأحدث أكواد ونظم البناء في مصر ضمن المدن الجديدة المهمة التي راعت فيها الدولة عمليات التميز في البناء.مستقبل الاستثماروأضافت أنها ستكون مستقبل الاستثمار في الدلتا، حيث تمتص الازدحام الموجود في الإقليم، واستطاعت أن تحظى على إقبال الراغبين في الإسكان الفاخر بها، بالإضافة إلى تنمية الدلتا بصفة عامة.وأوضحت أن المشروعات القومية في مدينة المنصورة الجديدة مهمة للغاية واستطاعت إنعاش قطاع المقاولات والتشييد في منطقة الدلتا نظرا لحجم الاستثمارات الضخمة الذي رصدته الدولة لها.