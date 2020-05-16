ننشر تفاصيل مخطط 8 مشروعات قومية بـ«المنصورة الجديدة»
السبت 16/مايو/2020 - 07:43 ص
علا العلافطباعة
باتت مدينة المنصورة الجديدة حديث الدلتا، وذلك عقب تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية بها سواء على مستوى الإسكان أو الخدمات أو الاستثمار مما جعلها عاصمة الإقليم.
وساهمت المشروعات التي تم إنشاؤها في المنصورة الجديدة في تغيير مثار الاستثمار بالدلتا، حيث جذبت المدينة الجديدة كبرى الاستثمارات بها، كونها أحد المدن الذكية التي وضعتها الدولة ضمن المدن المميزة التي تنشئها.
وتعد مدينة المنصورة الجديدة عاصمة الدلتا، وذلك عقب توجه الدولة لإنشاء كوكبة عملاقة من المشروعات القومية الكبرى بها، تمثلت في ضخ 45 مليار جنيه في المشروعات المختلفة سواء على مستوى الخدمات أو الإسكان أو المرافق.
وتصنف "المنصورة الجديدة" كواجهة الاستثمارات لمنطقة الدلتا، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم.
بدوره، كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة عن مخطط 5 مشروعات قومية بالمدينة خلال عام 2020.
وأضاف "رجب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المخطط اشتمل على أهم المشروعات القومية بالمدينة، تتمثل في مشروع إنشاء عمارات "سكن مصر" بعدد 196 عمارة (4704 وحدات)، ويبلغ نسبة الإنجاز به 89%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-7-2020.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو مشروع أنشاء عمارات "جنة" بعدد 468 عمارة (11232 وحدة)، وتبلغ نسبة الإنجاز به 78%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-10-2020.
وأوضح أن المشروع الثالث هو إنشاء عمارات الإسكان المتميز (الطابع الساحلي)، بعدد 58 عمارة (1392 وحدة)، وتبلغ نسبة الإنجاز به 40%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-12-2020.
فيما جاء المشروع الرابع إنشاء 1149 فيلا مودرن وكلاسيك بواقع (2103 وحدات)، ما بين فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة، وتبلغ نسبة الإنجاز 54%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-12-2020.
وأوضح أنه على مستوى الخدمات يوجد عدة مشروعات، مثل مشروع إنشاء الممشى السياحي بطول 4.2 كم، حيث تبلغ نسبة الإنجاز 80%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-7-2020.
وأضاف أن هناك مشروع إنشاء جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة العاجلة لإنشاء كلية المعاملات القانونية الدولية، وكلية إدارة الأعمال، وكلية المنسوجات، وكلية الهندسة، وتبلغ نسبة الإنجاز 10%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-6-2021.
وأكد أنه على مستوى المرافق يوجد مشروعات متعددة مثل مشروع إنشاء محطة محولات 500 ميجا فولت امبير، المرحلة الأولى بطاقة 300 ميجا فولت امبير، وتبلغ نسبة الإنجاز 30%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-9-2020.
كما أشار إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة كلية 160 ألف م3 لليوم، والمرحلة الأولى منها 40 ألف م3 لليوم، والمأخذ بطاقة 80 ألف م3 لليوم، وتبلغ نسبة الإنجاز 33%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-11-2020.
وأضاف أن رئيس الجمهورية قام بتدشين مدينة المنصورة الجديدة فى 1-3-2018، موضحا أن عدد العماله يتجاوز 15 ألف عامل ومهندس وفني، كما أن عدد الشركات العاملة بها ما بين 30 إلى 40 شركة.
قبلة الاستثمار
وتقول المهندسة نورا وجيه، معاون رئيس الجهاز ومدير المشروعات بالمدينة، أن مدينة المنصورة ستكون قبلة المستثمرين، خاصة أن تم تخصص 809 أفدنة من أجل إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية بها، مما يؤهلها لأن تكون عاصمة الدلتا الاستثمارية والسياحية والسكنية.
وأضافت أن المدينة تحتوي على موقع جغرافي ممتاز في الدلتا، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء عدد ضخم من المشروعات القومية، حيث ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للعاملين في قطاعات التشييد والبناء بخلاف البنية التحتية.
نماذج متنوعة من الإسكان
وأوضحت أن المنصورة الجديدة يوجد بها نماذج مختلفة من الإسكان، حيث يوجد الإسكان الاجتماعي، والإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، بالإضافة إلى المباني الإدارية الخاصة بالشركات والقطاعات الخدمية المختلفة.
أحدث المدن الذكية
فيما قالت المهندسة أماني الشافعي، المشرف العام على إدارة تنفيذ الكهرباء بمدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة ستكون عاصمة الدلتا كونها تدخل ضمن أحدث المدن الذكية التي تتمتع بأحدث أكواد ونظم البناء في مصر ضمن المدن الجديدة المهمة التي راعت فيها الدولة عمليات التميز في البناء.
مستقبل الاستثمار
وأضافت أنها ستكون مستقبل الاستثمار في الدلتا، حيث تمتص الازدحام الموجود في الإقليم، واستطاعت أن تحظى على إقبال الراغبين في الإسكان الفاخر بها، بالإضافة إلى تنمية الدلتا بصفة عامة.
وأوضحت أن المشروعات القومية في مدينة المنصورة الجديدة مهمة للغاية واستطاعت إنعاش قطاع المقاولات والتشييد في منطقة الدلتا نظرا لحجم الاستثمارات الضخمة الذي رصدته الدولة لها.
وساهمت المشروعات التي تم إنشاؤها في المنصورة الجديدة في تغيير مثار الاستثمار بالدلتا، حيث جذبت المدينة الجديدة كبرى الاستثمارات بها، كونها أحد المدن الذكية التي وضعتها الدولة ضمن المدن المميزة التي تنشئها.
وتعد مدينة المنصورة الجديدة عاصمة الدلتا، وذلك عقب توجه الدولة لإنشاء كوكبة عملاقة من المشروعات القومية الكبرى بها، تمثلت في ضخ 45 مليار جنيه في المشروعات المختلفة سواء على مستوى الخدمات أو الإسكان أو المرافق.
وتصنف "المنصورة الجديدة" كواجهة الاستثمارات لمنطقة الدلتا، حيث تطل على البحر الأبيض المتوسط بطول 15 كم.
بدوره، كشف المهندس محمد رجب، رئيس جهاز دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة عن مخطط 5 مشروعات قومية بالمدينة خلال عام 2020.
وأضاف "رجب"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المخطط اشتمل على أهم المشروعات القومية بالمدينة، تتمثل في مشروع إنشاء عمارات "سكن مصر" بعدد 196 عمارة (4704 وحدات)، ويبلغ نسبة الإنجاز به 89%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-7-2020.
وأشار إلى أن المشروع الثاني هو مشروع أنشاء عمارات "جنة" بعدد 468 عمارة (11232 وحدة)، وتبلغ نسبة الإنجاز به 78%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-10-2020.
وأوضح أن المشروع الثالث هو إنشاء عمارات الإسكان المتميز (الطابع الساحلي)، بعدد 58 عمارة (1392 وحدة)، وتبلغ نسبة الإنجاز به 40%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-12-2020.
فيما جاء المشروع الرابع إنشاء 1149 فيلا مودرن وكلاسيك بواقع (2103 وحدات)، ما بين فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة، وتبلغ نسبة الإنجاز 54%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-12-2020.
وأوضح أنه على مستوى الخدمات يوجد عدة مشروعات، مثل مشروع إنشاء الممشى السياحي بطول 4.2 كم، حيث تبلغ نسبة الإنجاز 80%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-7-2020.
وأضاف أن هناك مشروع إنشاء جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة العاجلة لإنشاء كلية المعاملات القانونية الدولية، وكلية إدارة الأعمال، وكلية المنسوجات، وكلية الهندسة، وتبلغ نسبة الإنجاز 10%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-6-2021.
وأكد أنه على مستوى المرافق يوجد مشروعات متعددة مثل مشروع إنشاء محطة محولات 500 ميجا فولت امبير، المرحلة الأولى بطاقة 300 ميجا فولت امبير، وتبلغ نسبة الإنجاز 30%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-9-2020.
كما أشار إلى مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة كلية 160 ألف م3 لليوم، والمرحلة الأولى منها 40 ألف م3 لليوم، والمأخذ بطاقة 80 ألف م3 لليوم، وتبلغ نسبة الإنجاز 33%، ومتوقع الانتهاء من المشروع في 30-11-2020.
وأضاف أن رئيس الجمهورية قام بتدشين مدينة المنصورة الجديدة فى 1-3-2018، موضحا أن عدد العماله يتجاوز 15 ألف عامل ومهندس وفني، كما أن عدد الشركات العاملة بها ما بين 30 إلى 40 شركة.
قبلة الاستثمار
وتقول المهندسة نورا وجيه، معاون رئيس الجهاز ومدير المشروعات بالمدينة، أن مدينة المنصورة ستكون قبلة المستثمرين، خاصة أن تم تخصص 809 أفدنة من أجل إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية بها، مما يؤهلها لأن تكون عاصمة الدلتا الاستثمارية والسياحية والسكنية.
وأضافت أن المدينة تحتوي على موقع جغرافي ممتاز في الدلتا، بالإضافة إلى أنه يتم إنشاء عدد ضخم من المشروعات القومية، حيث ساهمت في توفير الآلاف من فرص العمل للعاملين في قطاعات التشييد والبناء بخلاف البنية التحتية.
نماذج متنوعة من الإسكان
وأوضحت أن المنصورة الجديدة يوجد بها نماذج مختلفة من الإسكان، حيث يوجد الإسكان الاجتماعي، والإسكان الفاخر، والإسكان المتميز، بالإضافة إلى المباني الإدارية الخاصة بالشركات والقطاعات الخدمية المختلفة.
أحدث المدن الذكية
فيما قالت المهندسة أماني الشافعي، المشرف العام على إدارة تنفيذ الكهرباء بمدينة المنصورة الجديدة، إن المدينة ستكون عاصمة الدلتا كونها تدخل ضمن أحدث المدن الذكية التي تتمتع بأحدث أكواد ونظم البناء في مصر ضمن المدن الجديدة المهمة التي راعت فيها الدولة عمليات التميز في البناء.
مستقبل الاستثمار
وأضافت أنها ستكون مستقبل الاستثمار في الدلتا، حيث تمتص الازدحام الموجود في الإقليم، واستطاعت أن تحظى على إقبال الراغبين في الإسكان الفاخر بها، بالإضافة إلى تنمية الدلتا بصفة عامة.
وأوضحت أن المشروعات القومية في مدينة المنصورة الجديدة مهمة للغاية واستطاعت إنعاش قطاع المقاولات والتشييد في منطقة الدلتا نظرا لحجم الاستثمارات الضخمة الذي رصدته الدولة لها.