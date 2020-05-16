سعر الدولار اليوم السبت 16-5-2020 فى البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم السبت 16-5-2020 في البنوك المصرية:-



بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.





بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.





بنك الاسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.





قناة السويس بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.





بنك HSBC وصل لـ 15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.





البنك التجارى الدولى بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.





البنك العربي الافريقي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.





بنك قطر الوطني بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.



وهناك أنباء يتدولها معظم البنوك العالمية والكبرى في الأسواق الاقتصادية سواءً كانت في الولايات المتحدة الأمريكيه أو غيرها من دول العظمي في الاقتصاد العالمي عن ارتفاع أسعار الذهب وذلك لانخفاض حاد وكبير للفائدة ويأتي ذلك بسبب أمريكا الذي تتحكم في اقتصاد معظم الدول من ارتفاع أو هبوط الذهب لتحكمها في الدولار الأمريكي ليشكل ذلك خطرًا كبيرًا على الدول الفقيرة والنامية أيضًا فبعض التقارير تقول وتؤكد بشكل حازم إن أسعار الذهب سترتفع ابتدءً من العام الجاري، ولكن حتى الآن ومع زيادة انتشار وباء فيرس كورونا في العالم لم تتضح الرؤية عند الكثير ونأمل أن تستعيد الدول كامل طاقتها في الفتره القادمة.