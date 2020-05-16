سعر الدولار اليوم السبت 16-5-2020 فى البنوك المصرية
السبت 16/مايو/2020 - 07:32 ص
وسام عطيةطباعة
تنشر «الدستور» سعر الدولار اليوم السبت 16-5-2020 فى البنوك المصرية.
وكما نعرف أن الدولا الأمريكي يتحكم في معظم اقتصاديات العالم لأنه شبه العملة الأولى تجاريًا وهو أيضًا الذي يغطي بقيمته الذهب لإعطائه الموثوقية، وإلا أن لا أحد يستطيع في الواقع أن يثبت ذلك فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا مع أن سعر الذهب يباع عالميًا بالدولار، وسعر الذهب (أونصة الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.
في السطور القادمة ننشر بعض الأسعار الأكثر تداولا في مصر اليوم السبت 16 مايو 2020:-
بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
وكما نعرف أن الدولا الأمريكي يتحكم في معظم اقتصاديات العالم لأنه شبه العملة الأولى تجاريًا وهو أيضًا الذي يغطي بقيمته الذهب لإعطائه الموثوقية، وإلا أن لا أحد يستطيع في الواقع أن يثبت ذلك فقد امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة ليست بالقصيرة عن استبدال الدولار الأمريكي بما يعادل قيمته ذهبًا مع أن سعر الذهب يباع عالميًا بالدولار، وسعر الذهب (أونصة الذهب) تحدد حسب سعر البورصة وتقيم بالدولار.
في السطور القادمة ننشر بعض الأسعار الأكثر تداولا في مصر اليوم السبت 16 مايو 2020:-
سعر الدولار اليوم السبت 16-5-2020 في البنوك المصرية:-في البنك المركزي المصري وصل سعر الدولار لـ 15.69 جنيه للشراء - و15.8181 جنيه للبيع.
بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك الاسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.
قناة السويس بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك HSBC وصل لـ 15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك التجارى الدولى بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
البنك العربي الافريقي بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
وهناك أنباء يتدولها معظم البنوك العالمية والكبرى في الأسواق الاقتصادية سواءً كانت في الولايات المتحدة الأمريكيه أو غيرها من دول العظمي في الاقتصاد العالمي عن ارتفاع أسعار الذهب وذلك لانخفاض حاد وكبير للفائدة ويأتي ذلك بسبب أمريكا الذي تتحكم في اقتصاد معظم الدول من ارتفاع أو هبوط الذهب لتحكمها في الدولار الأمريكي ليشكل ذلك خطرًا كبيرًا على الدول الفقيرة والنامية أيضًا فبعض التقارير تقول وتؤكد بشكل حازم إن أسعار الذهب سترتفع ابتدءً من العام الجاري، ولكن حتى الآن ومع زيادة انتشار وباء فيرس كورونا في العالم لم تتضح الرؤية عند الكثير ونأمل أن تستعيد الدول كامل طاقتها في الفتره القادمة.
وهناك أنباء يتدولها معظم البنوك العالمية والكبرى في الأسواق الاقتصادية سواءً كانت في الولايات المتحدة الأمريكيه أو غيرها من دول العظمي في الاقتصاد العالمي عن ارتفاع أسعار الذهب وذلك لانخفاض حاد وكبير للفائدة ويأتي ذلك بسبب أمريكا الذي تتحكم في اقتصاد معظم الدول من ارتفاع أو هبوط الذهب لتحكمها في الدولار الأمريكي ليشكل ذلك خطرًا كبيرًا على الدول الفقيرة والنامية أيضًا فبعض التقارير تقول وتؤكد بشكل حازم إن أسعار الذهب سترتفع ابتدءً من العام الجاري، ولكن حتى الآن ومع زيادة انتشار وباء فيرس كورونا في العالم لم تتضح الرؤية عند الكثير ونأمل أن تستعيد الدول كامل طاقتها في الفتره القادمة.