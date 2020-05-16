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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

مواعيد الصلاة اليوم السبت 16/5/2020 في محافظات مصر

السبت 16/مايو/2020 - 12:15 ص
أحمد عاشور
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يقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواعيد الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 16 مايو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

"ليلة القدر خير من ألف شهر" هكذا وصفها الله تعالى في كتابه العزيز، حيث يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم ليلة القدر في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث بها فضائل كثيرة منها:

أنها ليلة تنزيل القرآن الكريم، وهي ليلة خير وبركة، ويتم الفصل والتقدير فيها في الأقدار المكتوبة والتي تتنزل على الألواح مع الملائكة، وليلة الخير، والسلام، وليلة الغفران من الخطايا.


وتنشر الدستور لقراءها مواعيد الصلاة اليوم السبت 16/5/2020 في محافظات مصر


مواعيد الصلاة اليوم السبت 16/5/2020

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاة الفجر 3.21 ص
موعد صلاة الظهر 11.51 ص
موعد صلاة العصر 3.28 م
موعد صلاة المغرب 6.42 م
موعد صلاة العشاء 8.11 م



مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3.22 ص
موعد صلاة الظهر 11.56 ص
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.50 م
موعد صلاة العشاء 8.20 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3.18 ص
موعد صلاة الظهر 11.50 ص
موعد صلاة العصر 3.28 م
موعد صلاة المغرب 6.42 م
موعد صلاة العشاء 8.11 م

أسيوط

موعد صلاة الفجر 3.31 ص
موعد صلاة الظهر 11.52 ص
موعد صلاة العصر 3.22 م
موعد صلاة المغرب 6.37 م
موعد صلاة العشاء 8.20 م

الغردقة

موعد صلاة الفجر 3.20 ص
موعد صلاة الظهر 11.41 ص
موعد صلاة العصر 3.12 م
موعد صلاة المغرب 6.27 م
موعد صلاة العشاء 7.51 م

الزقازيق

موعد صلاة الفجر 3.18 ص
موعد صلاة الظهر 11.50 ص
موعد صلاة العصر 3.28 م
موعد صلاة المغرب 6.42 م
موعد صلاة العشاء 8.11 م


مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3.34 ص
موعد صلاة الظهر 11.45 ص
موعد صلاة العصر 3.08 م
موعد صلاة المغرب 6.24 م
موعد صلاة العشاء 7.46 م


المنصورة

موعد صلاة الفجر 3.17 ص
موعد صلاة الظهر 11.51 ص
موعد صلاة العصر 3.30 م
موعد صلاة المغرب 6.44 م
موعد صلاة العشاء 8.13 م

طنطا

موعد صلاة الفجر 3.20 ص
موعد صلاة الظهر 11.52 ص
موعد صلاة العصر 3.31 م
موعد صلاة المغرب 6.45 م
موعد صلاة العشاء 8.14 م

قنا

موعد صلاة الفجر 3.28 ص
موعد صلاة الظهر 11.46 ص
موعد صلاة العصر 3.14 م
موعد صلاة المغرب 6.29 م
موعد صلاة العشاء 7.53 م

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