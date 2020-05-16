مواعيد الصلاة اليوم السبت 16/5/2020 في محافظات مصر

يقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواعيد الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت 16 مايو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء."ليلة القدر خير من ألف شهر" هكذا وصفها الله تعالى في كتابه العزيز، حيث يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم ليلة القدر في الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك، حيث بها فضائل كثيرة منها:أنها ليلة تنزيل القرآن الكريم، وهي ليلة خير وبركة، ويتم الفصل والتقدير فيها في الأقدار المكتوبة والتي تتنزل على الألواح مع الملائكة، وليلة الخير، والسلام، وليلة الغفران من الخطايا.وتنشر الدستور لقراءها مواعيد الصلاة اليوم السبت 16/5/2020 في محافظات مصرمواعيد الصلاة اليوم السبت 16/5/2020مواقيت الصلاة فى القاهرةموعد صلاة الفجر 3.21 صموعد صلاة الظهر 11.51 صموعد صلاة العصر 3.28 مموعد صلاة المغرب 6.42 مموعد صلاة العشاء 8.11 ممواعيد الصلاة فى الإسكندريةموعد صلاة الفجر 3.22 صموعد صلاة الظهر 11.56 صموعد صلاة العصر 3.36 مموعد صلاة المغرب 6.50 مموعد صلاة العشاء 8.20 ممواقيت الصلاة فى الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 3.18 صموعد صلاة الظهر 11.50 صموعد صلاة العصر 3.28 مموعد صلاة المغرب 6.42 مموعد صلاة العشاء 8.11 مأسيوطموعد صلاة الفجر 3.31 صموعد صلاة الظهر 11.52 صموعد صلاة العصر 3.22 مموعد صلاة المغرب 6.37 مموعد صلاة العشاء 8.20 مالغردقةموعد صلاة الفجر 3.20 صموعد صلاة الظهر 11.41 صموعد صلاة العصر 3.12 مموعد صلاة المغرب 6.27 مموعد صلاة العشاء 7.51 مالزقازيقموعد صلاة الفجر 3.18 صموعد صلاة الظهر 11.50 صموعد صلاة العصر 3.28 مموعد صلاة المغرب 6.42 مموعد صلاة العشاء 8.11 ممواقيت الصلاة فى أسوانموعد صلاة الفجر 3.34 صموعد صلاة الظهر 11.45 صموعد صلاة العصر 3.08 مموعد صلاة المغرب 6.24 مموعد صلاة العشاء 7.46 مالمنصورةموعد صلاة الفجر 3.17 صموعد صلاة الظهر 11.51 صموعد صلاة العصر 3.30 مموعد صلاة المغرب 6.44 مموعد صلاة العشاء 8.13 مطنطاموعد صلاة الفجر 3.20 صموعد صلاة الظهر 11.52 صموعد صلاة العصر 3.31 مموعد صلاة المغرب 6.45 مموعد صلاة العشاء 8.14 مقناموعد صلاة الفجر 3.28 صموعد صلاة الظهر 11.46 صموعد صلاة العصر 3.14 مموعد صلاة المغرب 6.29 مموعد صلاة العشاء 7.53 م