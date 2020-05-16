وصول 157 عالقًا بـ«أبوظبى» إلى مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، طائرة المصريين العالقين القادمة من العاصمة الإماراتية أبوظبي، وعلى متنها 157 مصريًا، وذلك ضمن إجراءات إعادة المصريين العالقين بالخارج بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للوزارات المعنية.وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن رجال الحجر الصحي وإدارة الطب الوقائي قاموا بعمل الإجراءات الوقائية المتبعة للركاب العائدين من أبوظبي وعددهم 157 مواطنًا، إلى جانب تنفيذ عملية التعقيم الشامل لهم ولحقائبهم.وأضاف "مرعي"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه عقب عملية تعقيم الأشخاص والحقائب والتنسيق الكامل للحفاظ على المسافات بين العائدين بدأت الإجراءات المتبعة من قبل رجال الحجر الصحي، وهى قياس درجة الحرارة ثم أخذ عينة دم واختبار الأجسام المضادة، ومن ثم نقلهم فى أتوبيسات مكيفة سياحية للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى لمدة 14 يومًا.