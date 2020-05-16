النيابة تتحفظ على فيديو أحمد فلوكس وفرد أمن الشيخ زايد لفحصه
السبت 16/مايو/2020 - 12:26 ص
ندى حمديطباعة
تواصل نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي تحقيقاتها الموسعة في تبادل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بكومبوند بالشيخ زايد الاتهامات بالضرب بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب على فرد الأمن.
وتحفظت النيابة علي مقطع الفيديو المتداول لفحصه وبيان حقيقة الواقعة بعدما ظهر الفنان يدفع فرد الأمن في صدره ويعود لسيارته ثم يعود لدفعه مرة أخرى.
وتحفظت النيابة علي مقطع الفيديو المتداول لفحصه وبيان حقيقة الواقعة بعدما ظهر الفنان يدفع فرد الأمن في صدره ويعود لسيارته ثم يعود لدفعه مرة أخرى.
التحريات فى واقعة اعتداء أحمد فلوكس على فرد أمن
كشفت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كومبوند بيفرلي هيلز حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه، وقال فرد الأمن بمحضر الشرطة إن فلوكس كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند ولكنه منعه لأنه لا يملك تصريح من الشخص الموجه له الزيارة وهي التعليمات المتبعة داخل الكومبوند.