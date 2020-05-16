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حوادث

النيابة تتحفظ على فيديو أحمد فلوكس وفرد أمن الشيخ زايد لفحصه

السبت 16/مايو/2020 - 12:26 ص
لحظة اعتداء أحمد
لحظة اعتداء أحمد فلوكس على فرد أمن
ندى حمدي
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تواصل نيابة الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي تحقيقاتها الموسعة في تبادل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بكومبوند بالشيخ زايد الاتهامات بالضرب بعد تداول مقطع فيديو للفنان يتعدي بالضرب على فرد الأمن. 

وتحفظت النيابة علي مقطع الفيديو المتداول لفحصه وبيان حقيقة الواقعة بعدما ظهر الفنان يدفع فرد الأمن في صدره ويعود لسيارته ثم يعود لدفعه مرة أخرى. 

التحريات فى واقعة اعتداء أحمد فلوكس على فرد أمن

كشفت التحريات التي أجريت برئاسة العميد طارق فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث قطاع أكتوبر أن فرد أمن بشركة خاصة مختصة بحراسة كومبوند بيفرلي هيلز حرر محضر بقسم شرطة الشيخ زايد ثان بقيام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالضرب وسبه وشتمه، وقال فرد الأمن بمحضر الشرطة إن فلوكس كان متوجها لصديق له داخل الكومبوند ولكنه منعه لأنه لا يملك تصريح من الشخص الموجه له الزيارة وهي التعليمات المتبعة داخل الكومبوند.

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وأضاف فرد الأمن أنه فوجيء ب فلوكس يدفعه ويتعدي عليه بالضرب، شرحت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن فلوكس توجه اليوم قبل آذان المغرب لقسم الشرطة لتحرير محضر تبادل فيه الاتهامات مع فرد الأمن بالضرب والسب فأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة النيابة العامة وتم عرض اقتياد الطرفين للنيابة لتولي التحقيق، ومازالت التحقيقات مستمرة.

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