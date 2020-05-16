«العدل» تخصص أرقامًا للتواصل مع القضاة المصابين بـ«كورونا»

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل مع الوزارة في حالة ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بعد إصابة بعض القضاة بالفيروس.وقالت الوزارة إنه سوف يتم الإعلان في منتصف الأسبوع عن المستشفيات التي تعاقدت معها للعلاج من الفيروس.وشملت أسماء القضاة الذين سيتم التواصل معهم على النحو التالي:المستشار وليد سليمان01006061071 01279969662المستشار ياسر فيصل01157571414المستشار محمد عبد الحميد01222145929الأستاذ محمد سعد01091000194الأستاذ شريف الحريري01000841241