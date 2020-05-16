«العدل» تخصص أرقامًا للتواصل مع القضاة المصابين بـ«كورونا»
السبت 16/مايو/2020 - 01:17 ص
حسام محفوظطباعة
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل مع الوزارة في حالة ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بعد إصابة بعض القضاة بالفيروس.
وقالت الوزارة إنه سوف يتم الإعلان في منتصف الأسبوع عن المستشفيات التي تعاقدت معها للعلاج من الفيروس.
وشملت أسماء القضاة الذين سيتم التواصل معهم على النحو التالي:
المستشار وليد سليمان
01006061071 01279969662
المستشار ياسر فيصل
01157571414
المستشار محمد عبد الحميد
01222145929
الأستاذ محمد سعد
01091000194
الأستاذ شريف الحريري
01000841241
وقالت الوزارة إنه سوف يتم الإعلان في منتصف الأسبوع عن المستشفيات التي تعاقدت معها للعلاج من الفيروس.
وشملت أسماء القضاة الذين سيتم التواصل معهم على النحو التالي:
المستشار وليد سليمان
01006061071 01279969662
المستشار ياسر فيصل
01157571414
المستشار محمد عبد الحميد
01222145929
الأستاذ محمد سعد
01091000194
الأستاذ شريف الحريري
01000841241