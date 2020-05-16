رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 16 مايو 2020 الموافق 23 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
سماع دوى انفجار يهز حلب

حوادث

«العدل» تخصص أرقامًا للتواصل مع القضاة المصابين بـ«كورونا»

السبت 16/مايو/2020 - 01:17 ص
جريدة الدستور
حسام محفوظ
طباعة
قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل مع الوزارة في حالة ظهور أعراض إصابة بفيروس كورونا بين أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بعد إصابة بعض القضاة بالفيروس.

وقالت الوزارة إنه سوف يتم الإعلان في منتصف الأسبوع عن المستشفيات التي تعاقدت معها للعلاج من الفيروس.

وشملت أسماء القضاة الذين سيتم التواصل معهم على النحو التالي:

المستشار وليد سليمان

01006061071 01279969662

المستشار ياسر فيصل

01157571414

المستشار محمد عبد الحميد

01222145929

الأستاذ محمد سعد

01091000194

الأستاذ شريف الحريري

01000841241

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل.. الأسهل والأسرع

أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-5-2020.. عيار 21 بـ 755 جنيهًا

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والقاهرة 40

الصور

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

image description

تعقيم المدارس مع تقديم الأبحاث العلمية

image description

فض سوق «فيديمين» الأسبوعي بالفيوم (صور)

image description

«ميدان التحرير» قطعة فنية تتوسط القاهرة

الأكثر قراءة

أحمد فلوكس في النيابة بسبب ضرب فرد أمن كومبوند

من هو الشهيد «هرم» الذي جسد شخصيته عصام السقا في «الاختيار»؟

النيابة تتحفظ على فيديو أحمد فلوكس وفرد أمن الشيخ زايد لفحصه

«الصحة»: 21 وفاة و399 إصابة جديدة بـ«كورونا»

إنفوجراف

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

image description

النيابة العامة تقدم 6 خدمات إلكترونية للمواطنين (إنفوجراف)

image description

6 معلومات عن الرادار الجديد «ساهر 2020» (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب قضايا الوسط الفني.. شكوى وتحقيق مع فنانة شهيرة بسبب كعك العيد

فتحت النار على فاتن حمامة وعادل إمام.. مريم فخر الدين: نحن لسنا جاريات الشاشة العربية

«روح اوعظ نفسك الأول».. رد فعل الجمهور على «الشيخ الفنان»

شاعر أتهم بالعمل في السحر والشعوذة وديوانه أصبح لعنة

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

تلف كلوي في أكثر من ثلث مرضى كورونا

4.4 % فقط من الفرنسيين أصيبوا بكورونا

منوعات

خبراء يحذرون من تأثير كورونا على زيادة معدلات زواج الأطفال

كمامة مطهرة ذاتيًا إن 99+.. قادرة على فتح الهاتف الجوال الذكي

اكتشاف 6 آلاف مقبرة قديمة عمرها نحو 2500 عام جنوب غربى الصين

دعاء 23 رمضان وتحري ليلة القدر.. «اَللّهُمَّ اغْسِلْنى فيهِ مِنَ الذُّنُوبِ.. »

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
إيران.. العدو الدائم والحاضن الشرعي للإخوان
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
إبراهيم نصر.. نجم غاب عن فضاء رمضان!
ماجد حبته
انحطاط معتاد.. سابق لأوانه
جمال طه
انسحاب القوات الأمريكية وعودة «داعش» للعراق!!
المزيد

الثقافة

ريم بسيونى فى لقاء مباشر حول روايتها «أولاد الناس»

«القيادة الموزعة وعلاقتها بصنع القرار» جديد العربية للعلوم

قصور الثقافة تعلن إتاحة أعداد مجلة «قطر الندى» أونلاين

«سيدة الأقمار».. مجموعة شعرية جديدة لـ أحمد بشار الحلاق