النائب محمد إسماعيل: وزيرة الصحة بمثابة «مقاتل» فى حرب كورونا

علق النائب محمد إسماعيل، على صورة الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، قائلًا: "الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة مقاتل قامت بدور كبير جدًا في ملف الصحة، وتحملت عبأ كبير جدًا في أزمة كورونا، واستطاعت مع الجيش أن تؤهل عدد من المستشفيات السريعة وعمل زيارات مكوكية للخارج".وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاءه ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسي، على فضائية "الحدث اليوم"، قائلًا: "وزيرة الصحة تعاملت مع أزمة كورونا باحترافية وكانت على قدر الكارثة، فهناك دول كثيرة جدًا أغني منا وأكثر تقدمًا فشلت في مواجهة أزمة كورونا".وتمنى "إسماعيل" أن يكون الشعب المصري على قدر من الوعي ومساعدة الجيش الأبيض كي نتخطى أزمة كورونا.