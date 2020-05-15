«أوقاف بورسعيد» تنفي إصابة أحد أئمتها بكورونا

أكد الشيخ صفوت نظير المرسى مدير مديرية أوقاف بورسعيد، بأنه لا صحة على الإطلاق لما أثير من إقامة صلاة الجمعة في أحد مساجد بورسعيد.وأضاف صفوت في تصريحات له اليوم، أنه لا صحة على الإطلاق لإصابة أي إمام من أئمة المحافظة بفيرس كورونا.كان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قال إن إمام أحد المساجد في بورسعيد، صلى بـ20 آخرين جماعة، وهو مصاب بفيروس كورونا.