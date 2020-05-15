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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«القيادة الموزعة وعلاقتها بصنع القرار» جديد العربية للعلوم

الجمعة 15/مايو/2020 - 10:44 م
الدار العربية للعلوم
الدار العربية للعلوم ناشرون
نضال ممدوح
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صدرت مؤخرا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ رواية بعنوان "استغفرتكِ ذنبًا وتبت منكِ" من تأليف الكاتبة شروق السويدي.

ومن أجواء الرواية نقرأ:"لا يوم، لا ساعة ولا ثانية دونكِ..كل ساعات العالم تتوقف عند ذكركِ..كل إنجازات الكون تصبح عند قدميكِ عدم".

في سياق متصل، صدرت عن الدار نفسها النسخة العربية لكتاب "القيادة الموزعة وعلاقتها بصنع القرار للقادة الأكاديميين" تأليف د. زكريا محمد هيبة ود. خليل بن خلف الحربي.

ومما جاء علي الغلاف الخلفي للكتاب: "تعتبر القيادة الموزعة واحدة من المداخل الإدارية التي كانت نتاجًا طبيعيًا لحركات التطور الإداري في القرن الحادي والعشرين، ذلك التطور الذي يقوم على فكرة الفريقية في العمل، فريقية بمعناها الشامل، سواء في مرحلة التخطيط او في مرحلة التنفيذ، ومن شأنها أن تحدث فرقًا في أداء المؤسسة، حيث تكامل الأدوار بين العاملين على كافة المستويات في المنظمة".

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